Заявка сборной Хорватии на игру с Украиной станет известна 13 марта

13 марта станет известен список игроков сборной Хорватии, которые будут готовиться к матчу против Украины.
Главный тренер хорватской команды Анте Чачич огласит список игроков за две недели до самого поединка.
Сам сбор начнется 20 марта.
Напомним, матч Хорватия – Украина состоится 24 марта.
Источник — Sport.ua
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