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Заявка сборной Хорватии на игру с Украиной станет известна 13 марта

Хорватская команда начнет сбор 20-го марта

  • 25.02.2017 16:03
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13 марта станет известен список игроков сборной Хорватии, которые будут готовиться к матчу против Украины.

Главный тренер хорватской команды Анте Чачич огласит список игроков за две недели до самого поединка.

Сам сбор начнется 20 марта.

Напомним, матч Хорватия – Украина состоится 24 марта.

Источник — Sport.ua

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