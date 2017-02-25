Владелец Лестера: Уважайте мое решение

Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха дал комментарий по поводу увольнения Клаудио Раньери.

«Спасибо нашим болельщикам, которые понимают и поддерживают меня в любых обстоятельствах. Вы можете видеть только одну сторону жизни клуба.

Руководство делает, что может. Для спасения команды нужно сделать ещё миллион вещей. В этой сложной ситуации я хочу поблагодарить фанатов и постараться их понять.

Пожалуйста, уважайте моё решение. Я никогда не дам клубу погибнуть. За семь лет своего правления я делал команду лучше и лучше. Не нужно говорить о деньгах. Они возвращаются в команду через инвестиции.

Хочу воспользоваться моментом и сообщить, что это моя последняя запись в инстаграме. Здесь меня больше не будет», - гласит сообщение Сривадханапрабхи в инстаграме.