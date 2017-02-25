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Владелец Лестера: Уважайте мое решение

Хозяин «лис» - об увольнении Клаудио Раньери

  • 25.02.2017 16:00
  • 1525 просмотров
  • 3 комментария
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Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха дал комментарий по поводу увольнения Клаудио Раньери.

«Спасибо нашим болельщикам, которые понимают и поддерживают меня в любых обстоятельствах. Вы можете видеть только одну сторону жизни клуба.

Руководство делает, что может. Для спасения команды нужно сделать ещё миллион вещей. В этой сложной ситуации я хочу поблагодарить фанатов и постараться их понять.

Пожалуйста, уважайте моё решение. Я никогда не дам клубу погибнуть. За семь лет своего правления я делал команду лучше и лучше. Не нужно говорить о деньгах. Они возвращаются в команду через инвестиции.

Хочу воспользоваться моментом и сообщить, что это моя последняя запись в инстаграме. Здесь меня больше не будет», - гласит сообщение Сривадханапрабхи в инстаграме.

Источник — Euro-football

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Комментарии
    Eurospring
      Eurospring, 25.02.2017 16:03
    +1
    Владелец «Лестера» Вичай Сривадханапрабха - далі читати вже немає сенсу...
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    staand26
      staand26, 25.02.2017 16:06
    +2
    А подяка Раньєрі за титул ЧА?. Він зробив неможливе і заслуговує на повагу та подяку.
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    ramos2010
      ramos2010, 25.02.2017 16:13
    -1
    staand26, 25.02.2017 16:06
    А подяка Раньєрі за титул ЧА?. Він зробив неможливе і заслуговує на повагу та подяку.
    подяка буде у виглядді 3.5 лямов зарубіжної валюти..
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