Байер хочет заменить Чичарито Теодорчиком

Леверкузенский «Байер» начал искать замену Хавьеру Эрнандесу, который планирует покинуть клуб летом.
По информации Calciomercato, «аптекари» видят замену мексиканцу в лице поляка Лукаша Теодорчика, который проводит шикарный сезон в «Андерлехте».
Напомним, что права на нападающего принадлежат киевскому «Динамо».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.