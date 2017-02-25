Байер хочет заменить Чичарито Теодорчиком

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Андрей ПЯТОВ: «Это поражение сделает нас сильнее» 16:06 — Христина Соломко Якщо після програшу ви станете сильніші. то програвайте всі матчі.Уявляєте які ви сильні будете!!... 16:02 — checna-ebet-russia-3 Не ну с Янг Бойз уже сделало Как иначе Только сильнее

Заря - Динамо Киев 16:05 — Дмитрий Стеблина каким местом Шахтер до сегодняшней игры? Шахтер играл также уныло.