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Байер хочет заменить Чичарито Теодорчиком

На польского форварда появился еще один претендент

  • 25.02.2017 15:58
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Леверкузенский «Байер» начал искать замену Хавьеру Эрнандесу, который планирует покинуть клуб летом.

По информации Calciomercato, «аптекари» видят замену мексиканцу в лице поляка Лукаша Теодорчика, который проводит шикарный сезон в «Андерлехте».

Напомним, что права на нападающего принадлежат киевскому «Динамо».

Источник — Sport.ua

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