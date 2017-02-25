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Алавес одержал волевую победу над Валенсией

«Летучие мыши» упустили победу в концовке поединка

  • 25.02.2017 15:52
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«Алавес» – «Валенсия» - 2:1
Голы:  0:1 – 70 Солер,  1:1 – 78 Ибаи Гомес,  2:1 – 86 Катаи.

«Алавес» – Пачеко, Лагуардиа, Тео, Феддаль, Маркос Льоренте, Фемения, Камараса (Катаи, 85), Ману Гарсия, Ибаи Гомес, Сантос (Собрино, 61), Токеро (Ромеро, 75).
«Валенсия» – Диего Алвес, Жоау Канселу, Абденнур, Гарай, Сикейра, Солер (Баккали, 88), Парехо, Суарес (Начо Хиль, 88), Орельяна, Мунир (Перес, 67), Дзадза.

Предупреждения: Жоау Канселу (16), Ману Гарсия (18), Маркос Льоренте (41), Тео (42), Лагуардиа (68), Солер (75), Орельяна (77).
Удаление: Орельяна (88).

Источник — Sport.ua

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