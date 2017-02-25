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Андрей ПЯТОВ: «Это поражение сделает нас сильнее»

Голкипер «Шахтера» прокомментировал вылет из Лиги Европы

  • 25.02.2017 15:30
  • 230 просмотров
  • 4 комментария
Метки
zbirna.com
© zbirna.com

По ходу основного времени матча Шахтер – Сельта Андрей ПЯТОВ не раз выручал свою команду, но и он был бессилен в компенсированное арбитром время, когда его ворота поразили ударом с пенальти, что позволило испанцам перевести поединок в овертайм…

— Андрей, хуже, наверное, некуда — пропускать мячи в компенсированное время?
— Конечно, обидно, особенно когда идет такая напряженная игра. Но что уже поделаешь — так получилось. Это нужно пережить.

— По ходу матча, в частности, в первом тайме, горняки должны были снимать вопрос о победителе противостояния?
— Безусловно, мы виноваты в поражении, поскольку по голевым моментам, думаю, не уступили Сельте, а может, и превзошли ее. Но это футбол, он непредсказуем.

— Что произошло в эпизоде с назначением пенальти?
— Как мне показалось, сначала было нарушение на Ракицком, а уже в штрафной Гвидетти сам упал на колени и въехал мне в руки. Что интересно, главный арбитр это видел и с уверенностью побежал показывать желтую карточку испанцу. Но, видимо, дополнительный рефери ему сказал, что был фол. Меня такое решение очень удивило…

— В твоей практике подобные случаи были?
— Не припомню.

— Психологически этот гол надломил Шахтер?
— Тяжело после таких моментов подняться, но мы постарались. Более того, в компенсированное время при счете 0:1 в одной из наших атак после прострела Срны мяч угодил в руку защитнику Сельты, однако судья проигнорировал этот эпизод. Ну а потом мы пропустили после стандарта, и на этом, по сути, игра закончилась.

Теперь главное — сделать правильные выводы, настроиться на чемпионат и добиться той цели, которая перед нами поставлена, — стать чемпионами.

— Что после матча в раздевалке сказал вам Паулу Фонсека?
— Все были расстроены, тренер лишь поддержал нас. На следующий день после игры мы уже больше об этом говорили. Наставник у нас оптимист, этим он футболистов и заряжает. Уже ведь ничего не поменяешь, но уверен — это поражение сделает нас сильнее.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 25.02.2017 15:41
    -4
    Вы не поняли его причины, а значит нет, не научит...
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    H4des
    online
      H4des, 25.02.2017 15:48
    -5
    Особенно тебя, калека, который не может по мячу попадать.
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    checna-ebet-russia-3
    online
      checna-ebet-russia-3, 25.02.2017 16:02
    0
    Не ну с Янг Бойз уже сделало Как иначе Только сильнее
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    Христина Соломко
      Христина Соломко, 25.02.2017 16:06
    0
    Якщо після програшу ви станете сильніші. то програвайте всі матчі.Уявляєте які ви сильні будете!!!!
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