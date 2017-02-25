Андрей ПЯТОВ: «Это поражение сделает нас сильнее»

По ходу основного времени матча Шахтер – Сельта Андрей ПЯТОВ не раз выручал свою команду, но и он был бессилен в компенсированное арбитром время, когда его ворота поразили ударом с пенальти, что позволило испанцам перевести поединок в овертайм…



— Андрей, хуже, наверное, некуда — пропускать мячи в компенсированное время?

— Конечно, обидно, особенно когда идет такая напряженная игра. Но что уже поделаешь — так получилось. Это нужно пережить.



— По ходу матча, в частности, в первом тайме, горняки должны были снимать вопрос о победителе противостояния?

— Безусловно, мы виноваты в поражении, поскольку по голевым моментам, думаю, не уступили Сельте, а может, и превзошли ее. Но это футбол, он непредсказуем.



— Что произошло в эпизоде с назначением пенальти?

— Как мне показалось, сначала было нарушение на Ракицком, а уже в штрафной Гвидетти сам упал на колени и въехал мне в руки. Что интересно, главный арбитр это видел и с уверенностью побежал показывать желтую карточку испанцу. Но, видимо, дополнительный рефери ему сказал, что был фол. Меня такое решение очень удивило…



— В твоей практике подобные случаи были?

— Не припомню.



— Психологически этот гол надломил Шахтер?

— Тяжело после таких моментов подняться, но мы постарались. Более того, в компенсированное время при счете 0:1 в одной из наших атак после прострела Срны мяч угодил в руку защитнику Сельты, однако судья проигнорировал этот эпизод. Ну а потом мы пропустили после стандарта, и на этом, по сути, игра закончилась.



Теперь главное — сделать правильные выводы, настроиться на чемпионат и добиться той цели, которая перед нами поставлена, — стать чемпионами.



— Что после матча в раздевалке сказал вам Паулу Фонсека?

— Все были расстроены, тренер лишь поддержал нас. На следующий день после игры мы уже больше об этом говорили. Наставник у нас оптимист, этим он футболистов и заряжает. Уже ведь ничего не поменяешь, но уверен — это поражение сделает нас сильнее.