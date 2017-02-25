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Сын Пеле селе в тюрьму на 13 лет

Эдиньо приговорили к тюремному заключению за отмывание денег

  • 25.02.2017 15:17
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Сын легендарного Пеле Эдиньо сел в тюрьму за отмывание денег.

Бразильский суд вынес окончательный вердикт по делу, которое тянется с 2005-го года, и приговорил 46-летнего Эдиньо к 13 годам тюрьмы.

Сообщается, что первоначальный приговор составил 33 года, но после рассмотрения апелляции срок был уменьшен.

23 февраля Эдиньо начал отбывать тюремный срок.

Источник — Sport.ua

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