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УЕФА оштрафовал Зарю на 16 тысяч евро за поведение болельщиков

Луганчане наказаны за пиротехнику фанатов

  • 25.02.2017 14:56
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УЕФА оштрафовал Зарю на 16 тысяч евро за поведение болельщиков

Луганская «Заря» наказана штрафом от УЕФА в 16 тысяч евро за поведение болельщиков на матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

В частности, луганчане понесли наказание за пиротехнику на трибунах, бросание болельщиками посторонних предметов на поле, а также блокирование лестничных проходов на секторах.

За аналогичные нарушения также наказан и «Селтик», шотландцам присудили штраф в размере 19 тысяч евро.

Источник — Sport.ua

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