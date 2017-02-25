УЕФА оштрафовал Зарю на 16 тысяч евро за поведение болельщиков

Луганская «Заря» наказана штрафом от УЕФА в 16 тысяч евро за поведение болельщиков на матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

В частности, луганчане понесли наказание за пиротехнику на трибунах, бросание болельщиками посторонних предметов на поле, а также блокирование лестничных проходов на секторах.

За аналогичные нарушения также наказан и «Селтик», шотландцам присудили штраф в размере 19 тысяч евро.