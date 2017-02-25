КОВАЛЬЧУК: «Вряд ли тренеры сборной следят за чемпионатом Казахстана»

Экс-полузащитник «Черноморца», «Металлиста» и сборной Украины Кирилл Ковальчук, подписавший контракт с казахстанским «Ордабасы», в интервью MatchDay рассказал о последних вехах своей карьеры в Турции и России.



— Кирилл, каким ветром вас занесло в «Ордабасы»?

— Почему занесло? Я получил конкретное предложение от казахстанцев, все обдумал и согласился. Летом команда будет выступать в Лиге Европы, да и вообще у клуба большие цели. Для себя решил, почему бы не попробовать свои силы в новом чемпионате. Тем более что меня сюда приглашал и президент клуба, и директор, и главный тренер.



— Откуда у вас знакомства в этом клубе?

— В свое время меня звали в «Астану», где работал нынешний спортивный директор «Ордабасы». Так что мы знакомы уже давно.



— В Казахстане сейчас уже немало украинских футболистов. Общались с кем-то до подписания контракта?

— Я лишь посоветовался с братом. Сергей выступал здесь за «Актобе». Поэтому местный чемпионат не был для меня в диковинку. Скажу больше, я постоянно следил за казахстанским чемпионатом, особенно в последнее время.



— Какие цели у «Ордабасы» на новый сезон?

— Важно, что клуб развивается. Построили базу, медицинский центр. А что касается спортивных результатов, то мы хотим подняться выше прошлогоднего четвертого места. В общем, надо попасть в призеры.



— Почему уехали из «Томи», с которой не так давно только начали сотрудничество?

— Там был хороший коллектив, но у клуба возникли финансовые проблемы, соответственно, команда не дала результат, которого ожидали. Тренер не мог требовать от футболистов чего-то сверхъестественного. Я разорвал контракт по обоюдному согласию сторон.



— А в турецкой «Каршияке», куда вы уехали после «Металлиста», как складывались ваши дела?

— «Каршияка» понизилась в классе, а тут как раз поступило неплохое предложение от «Томи». Я ведь и раньше играл в России, в Томске у меня было много знакомых в клубе, поэтому и уехал из Турции.



— В Украину не хотелось возвращаться?

— Почему? Я бы с удовольствием вернулся на родину, если бы поступило достойное предложение. Это родной чемпионат. И хотя уровень Премьер-лиги сейчас упал, все равно выступать дома приятно. Я провел незабываемые годы в родном «Черноморце». Но на данный момент в Украине, можно сказать, идет перезагрузка. Надеюсь, она в скором времени закончится, и к нам снова будут ехать классные легионеры, окрепнут молодые ребята и все наладится.



— «Металлист», в котором вы выступали, так и не рассчитался?

— Да, как и с другими ребятами. Нам остались должны за восемь-девять месяцев.



— Сумма приличная?

— Не хотел бы ее называть. У каждого были разные контракты. Что касается меня, то был бы доволен и половине суммы, которую должны. А вот в «Черноморце» поступили честно, после бесед с руководством клуба всем выплатили обговоренные зарплаты.



— С кем знакомы из украинцев, которые будут тоже выступать в чемпионате Казахстана?

— Знаю, что Игорь Рахаев возглавил «Актобе». На сборах виделся с Максимом Фещуком, подписавшим соглашение с «Таразом». Несколько дней назад по телефону общались с Сергеем Политыло, который уже на контракте с «Окжетпесом». Раньше в зарубежных чемпионатах украинских футболистов можно было на пальцах одной руки пересчитать, сейчас же, где наших ребят только нет. Многие уехали в поисках лучшей жизни.



— Когда-то вы приглашались в сборную Украины. Из Казахстана можно получить такой вызов?

— Думаю, это нереально. Отсюда в сборную мог попасть разве что Анатолий Тимощук за свои заслуги. Вряд ли тренеры сборной следят за чемпионатом Казахстана. Хотя, если получится удачно выступить в Лиге Европы, пробиться, к примеру, в групповой раунд, тогда эти шансы могут увеличиться. Так что будем стараться.