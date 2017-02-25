Три украинских игрока продолжат карьеру в чемпионате Мальдив

Украинцы Петр Ковальчук, Дмитрий Жданов и Илья Соболь стали игроками мальдивского «Грин Стрит». Об этом сообщается на странице в Википедии, посвященной клубу.

32-летний защитник Ковальчук ранее выступал за «Черноморец», «Львов», «Слуцк» и другие клубы.

Полузащитнику Жданову 20 лет. Игрок защищал цвета алчевской «Стали», «Зари» и «Авангарда».

Хавбек Илья Соболь выступал за каменскую «Сталь» U-21.

Отметим, что в прошлом сезоне «Грин Стрит» стал чемпионом Мальдив.