Три украинских игрока продолжат карьеру в чемпионате Мальдив

Украинцы Петр Ковальчук, Дмитрий Жданов и Илья Соболь стали игроками мальдивского «Грин Стрит». Об этом сообщается на странице в Википедии, посвященной клубу.
32-летний защитник Ковальчук ранее выступал за «Черноморец», «Львов», «Слуцк» и другие клубы.
Полузащитнику Жданову 20 лет. Игрок защищал цвета алчевской «Стали», «Зари» и «Авангарда».
Хавбек Илья Соболь выступал за каменскую «Сталь» U-21.
Отметим, что в прошлом сезоне «Грин Стрит» стал чемпионом Мальдив.
Источник — Динамомания
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