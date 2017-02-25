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Три украинских игрока продолжат карьеру в чемпионате Мальдив

Футболисты стали игроками клуба «Грин Стрит»

  • 25.02.2017 14:40
  • 1332 просмотров
  • 4 комментария
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Украинцы Петр Ковальчук, Дмитрий Жданов и Илья Соболь стали игроками мальдивского «Грин Стрит». Об этом сообщается на странице в Википедии, посвященной клубу.

32-летний защитник Ковальчук ранее выступал за «Черноморец», «Львов», «Слуцк» и другие клубы.

Полузащитнику Жданову 20 лет. Игрок защищал цвета алчевской «Стали», «Зари» и «Авангарда».

Хавбек Илья Соболь выступал за каменскую «Сталь» U-21.

Отметим, что в прошлом сезоне «Грин Стрит» стал чемпионом Мальдив.

Источник — Динамомания

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 25.02.2017 15:01
    0
    Там есть футбол? Я думал скорее водное поло.
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    KPOT1936
      KPOT1936, 25.02.2017 15:18
    +4
    Уважуха. Пацаны на курорте... Солнце, море, океан, еще и бабки платят...
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    solova63
      solova63, 25.02.2017 15:39
    0
    класс! если там еще и нормально платят - ваще жесть!
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    vasyan86
      vasyan86, 25.02.2017 15:40
    0
    Грин Стрит Хулиганс - гранд Кубка Аравийского моря, однозначно шаг вперед
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