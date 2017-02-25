Шахтер приглашает болельщиков на автограф-сессию с игроком команды

Донецкий клуб приглашает болельщиков на автограф-сессию перед матчем «Шахтер» - «Ворскла» с футболистом команды.

Завтра в 15.00 перед поединком на ОСК «Металлист» в Fan Shop состоится автограф-сессия игрока «Шахтера». Имя кандидата пока не разглашается, но станет приятным сюрпризом для болельщиков «горняков».