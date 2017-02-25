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Шахтер приглашает болельщиков на автограф-сессию с игроком команды

Имя футболиста держится в секрете

  • 25.02.2017 14:34
  • 297 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Донецкий клуб приглашает болельщиков на автограф-сессию перед матчем «Шахтер» - «Ворскла» с футболистом команды.

Завтра в 15.00 перед поединком на ОСК «Металлист» в Fan Shop состоится автограф-сессия игрока «Шахтера». Имя кандидата пока не разглашается, но станет приятным сюрпризом для болельщиков «горняков».

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    KPOT1936
      KPOT1936, 25.02.2017 15:24
    0
    Что тут секретничать. Будет игрок, не попавший в состав. Ставлю на Тайсона или Марлоса. Харьковчанам будет приятный сюрприз.
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