Шахтер приглашает болельщиков на автограф-сессию с игроком команды

Донецкий клуб приглашает болельщиков на автограф-сессию перед матчем «Шахтер» - «Ворскла» с футболистом команды.
Завтра в 15.00 перед поединком на ОСК «Металлист» в Fan Shop состоится автограф-сессия игрока «Шахтера». Имя кандидата пока не разглашается, но станет приятным сюрпризом для болельщиков «горняков».
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.