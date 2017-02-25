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Раньери получит €3,5 миллиона компенсации за расторжение контракта

Итальянский специалист сильно не потерял в финансовой стороне вопроса

  • 25.02.2017 14:27
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it.eurosport.com. Клаудио Раньери
© it.eurosport.com. Клаудио Раньери

Бывший тренер «Лестера» Клаудио Раньери получит солидную компенсацию за расторжение контракта с клубом. По информации английский СМИ, сумма компенсации составит €3,5 миллионов.

Деньги будут выплачены итальянскому специалисту в течение следующего года.

Напомним, в прошлом году, после выигрыша с «Лестером» АПЛ, Раньери подписал новый четырехлетний контракт, который и был рассторгнут руководством команды.

Источник — Mirror

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