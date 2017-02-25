Раньери получит €3,5 миллиона компенсации за расторжение контракта

Не обязательно идти работать в дизайнеры если имеешь хороший вкус и свое видение. Попробуй понять...

это мое личное мнение, которое основывается на десятилетиях коррупции в украинском футболе

ничего себе, но Заря все равно будет первой

Динамо машина. Набираем обороты!

Що ти ліпиш Віда зіграв в мяч, але опасно для гравця. Якщо б він до мяча не добрався можна...

вот и ДК вперед вышло

Что там, что там - картинка гавно.

Ушатал игроа,мяч с ногой вырвал,а коментатор рассказывает что деннис не прибирав ноги и Вида ни в...

отримуй хороша комбінація