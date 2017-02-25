Раньери получит €3,5 миллиона компенсации за расторжение контракта

Бывший тренер «Лестера» Клаудио Раньери получит солидную компенсацию за расторжение контракта с клубом. По информации английский СМИ, сумма компенсации составит €3,5 миллионов.
Деньги будут выплачены итальянскому специалисту в течение следующего года.
Напомним, в прошлом году, после выигрыша с «Лестером» АПЛ, Раньери подписал новый четырехлетний контракт, который и был рассторгнут руководством команды.
Источник — Mirror
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