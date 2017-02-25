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19-й тур
Заря
1:2
Динамо Киев
25.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо открыло весеннюю часть сезона волевой победой над Зарей

Подопечные Сергея Реброва с минимальным преимуществом обыграли луганчан в Запорожье

  • 25.02.2017 15:54
  • 500 просмотров
  • 5 комментария
Метки
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Отчет о матче ожидайте позже.
 

«Заря» (Луганск) - «Динамо» (Киев) - 1:2 (1:2)

Бонавентуре Деннис, 4 - Денис Гармаш, 14, Артем Беседин, 29

«Заря»: Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Игорь Чайковский (Дмитрий Гречишкин, '72), Желько Любенович, Иван Петряк, Игорь Харатин, Бонавентуре Деннис (Владислав Кулач, '29), Паулиньо (Джаба Липартия, '61)

«Динамо»: Артур Рудько, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Дерлис Гонсалес (Виктор Цыганков, '68), Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Виталий Буяльский (Никита Корзун, '75), Николай Морозюк, Артем Беседин (Роман Яремчук, '84), Андрей Ярмоленко
 

Евгений Опанасенко, 51. Желько Любенович, 60. - Домагой Вида, 25.

Евгений Опанасенко, 87 - второе предупреждение.


Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Удары (в створ): 3 (2) - 10 (4)
Угловые: 5 - 6
Оффсайды: 1 - 1


ЗАРЯ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА


Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    checna-ebet-russia-3
    online
      checna-ebet-russia-3, 25.02.2017 15:58
    +4
    В одну калитку, без вопросов. По игре счет должен быть 4:1.
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 25.02.2017 15:58
    +4
    В принципе все по делу, ДК было лучше , мобильнее и острее в атаках!
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 25.02.2017 16:00
    +4
    Закономірна перемога ДК, з чим їх і вітаю.
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    Иришка Малишка
    online
      Иришка Малишка, 25.02.2017 16:01
    +4
    начинаю узнавать Гармаша
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    WADO 1976
    online
      WADO 1976, 25.02.2017 16:04
    -3
    checna-ebet-russia-3, 25.02.2017 15:58
    В одну калитку, без вопросов. По игре счет должен быть 4:1.
    Согласен , счет .должен был быть 4-1 ,а так имеем 1-2 ,несправедливо !
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