Динамо открыло весеннюю часть сезона волевой победой над Зарей

Отчет о матче ожидайте позже.
«Заря» (Луганск) - «Динамо» (Киев) - 1:2 (1:2)
Бонавентуре Деннис, 4 - Денис Гармаш, 14, Артем Беседин, 29
«Заря»: Алексей Шевченко, Артем Сухоцкий, Вячеслав Чечер, Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Игорь Чайковский (Дмитрий Гречишкин, '72), Желько Любенович, Иван Петряк, Игорь Харатин, Бонавентуре Деннис (Владислав Кулач, '29), Паулиньо (Джаба Липартия, '61)
«Динамо»: Артур Рудько, Александар Пантич, Виторину Антунеш, Домагой Вида, Дерлис Гонсалес (Виктор Цыганков, '68), Владимир Шепелев, Денис Гармаш, Виталий Буяльский (Никита Корзун, '75), Николай Морозюк, Артем Беседин (Роман Яремчук, '84), Андрей Ярмоленко
Евгений Опанасенко, 51. Желько Любенович, 60. - Домагой Вида, 25.
Евгений Опанасенко, 87 - второе предупреждение.
Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
Удары (в створ): 3 (2) - 10 (4)
Угловые: 5 - 6
Оффсайды: 1 - 1
ЗАРЯ - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.
Источник — Sport.ua
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