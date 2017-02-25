Динамо открыло весеннюю часть сезона волевой победой над Зарей

Не ну с Янг Бойз уже сделало Как иначе Только сильнее

Якщо після програшу ви станете сильніші. то програвайте всі матчі.Уявляєте які ви сильні будете!!...

каким местом Шахтер до сегодняшней игры? Шахтер играл также уныло.

Футболу було мало....Можна хіба що виділити, ну просто прекраснийГазон, який таким і залишився пі...

Согласен , счет .должен был быть 4-1 ,а так имеем 1-2 ,несправедливо !

начинаю узнавать Гармаша

Закономірна перемога ДК, з чим їх і вітаю.

В принципе все по делу, ДК было лучше , мобильнее и острее в атаках!