Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Тренер Карпат: Украинским талантам не надо вкладывать деньги в футбол

Тренер детской академии рассказал о том, как стать успешным футболистом

  • 25.02.2017 14:00
  • 212 просмотров
  • 0 комментария
Метки
goldtalant.com.ua
© goldtalant.com.ua

Тренер дитячої академії «Карпат» Тарас Павліш дав пораду молодим футболістам, які прагнуть досягти вершин у своєму виді спорту.

«Кожній дитині раджу ось що: до 15 років вам не пізно зробити кар’єру великого футболіста. У віці від 15 до 18 років можна здійснити такий прорив і стати кращим гравцем за тих, хто із самого дитинства займався футболом! Усе в руках кожного. Хто має бажання, той досягне успіху.

 Нині такий період, що не варто вкладати гроші. Маєш талант – і тебе помітять. Золоті слова сказав легендарний Зінедин Зідан. Талант – це тільки 20 відсотків успіху. А 80 відсотків залежить від тренувань. Виживають тільки найпрацьовитіші», - сказал Павліш.

Источник — ПлюсСпорт

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.