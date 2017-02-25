Тренер Карпат: Украинским талантам не надо вкладывать деньги в футбол

Тренер дитячої академії «Карпат» Тарас Павліш дав пораду молодим футболістам, які прагнуть досягти вершин у своєму виді спорту.

«Кожній дитині раджу ось що: до 15 років вам не пізно зробити кар’єру великого футболіста. У віці від 15 до 18 років можна здійснити такий прорив і стати кращим гравцем за тих, хто із самого дитинства займався футболом! Усе в руках кожного. Хто має бажання, той досягне успіху.

Нині такий період, що не варто вкладати гроші. Маєш талант – і тебе помітять. Золоті слова сказав легендарний Зінедин Зідан. Талант – це тільки 20 відсотків успіху. А 80 відсотків залежить від тренувань. Виживають тільки найпрацьовитіші», - сказал Павліш.