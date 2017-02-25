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19-летний Шепелев дебютирует в составе Динамо в матче с Зарей

Полузащитник киевлян выйдет с первых минут поединка 19-го тура УПЛ

  • 25.02.2017 13:40
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Метки
ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев
© ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

19-летний хавбек «Динамо» Владимир Шепелев выйдет в стартовом составе киевлян на матч 19-го тура УПЛ против луганской «Зари».

Напомним, в конце прошлого года руководство столичного клуба продолжило контракт с юным полузащитником на 4 года.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

«Заря»: Шевченко, Сухоцкий, Форстер, Чечер, Опанасенко, Чайковский, Харатин, Любенович, Паулиньо, Петряк, Бонавентуре.

«Динамо»: Рудько, Пантич, Антунеш, Шепелев, Морозюк, Ярмоленко, Гармаш, Вида, Гонсалес, Буяльский, Беседин.

Источник — Sport.ua

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