19-летний Шепелев дебютирует в составе Динамо в матче с Зарей

19-летний хавбек «Динамо» Владимир Шепелев выйдет в стартовом составе киевлян на матч 19-го тура УПЛ против луганской «Зари».
Напомним, в конце прошлого года руководство столичного клуба продолжило контракт с юным полузащитником на 4 года.
Стартовые составы команд выглядят следующим образом:
«Заря»: Шевченко, Сухоцкий, Форстер, Чечер, Опанасенко, Чайковский, Харатин, Любенович, Паулиньо, Петряк, Бонавентуре.
«Динамо»: Рудько, Пантич, Антунеш, Шепелев, Морозюк, Ярмоленко, Гармаш, Вида, Гонсалес, Буяльский, Беседин.
Источник — Sport.ua
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