Александр ГЛАДКИЙ: «Я не вел переговоры ни с одной из команд»

Форвард «Динамо» Александр Гладкий прокомментировал слухи о своем переходе в полтавскую «Ворсклу».
«Все что писали на сайтах о моем переходе - это неправда, ни с одной из команд я не вел переговоры. Тем более официально я не подписывал никаких документов. Мое будущее? Оно прояснится в начале марта», - сказал Гладкий.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.