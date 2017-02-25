Александр ГЛАДКИЙ: «Я не вел переговоры ни с одной из команд»

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Заря – Динамо. Анонс 13:00 — olgorl Если Харьков Киеву не поможет, глотнут наши ряженные... 12:59 — milan90 Я офигеваю, ну почему нужно играть в феврале??? Месить грязь? Дебилизм какой то!