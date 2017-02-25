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Александр ГЛАДКИЙ: «Я не вел переговоры ни с одной из команд»

Нападающий «Динамо» прокомментировал информацию о переходе в «Ворсклу»

  • 25.02.2017 12:59
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ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Форвард «Динамо» Александр Гладкий прокомментировал слухи о своем переходе в полтавскую «Ворсклу».

«Все что писали на сайтах о моем переходе - это неправда, ни с одной из команд я не вел переговоры. Тем более официально я не подписывал никаких документов. Мое будущее? Оно прояснится в начале марта», - сказал Гладкий.

Источник — Footboom

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