Претендент для Наполи и битва Интера с Ромой

«Наполи» продолжает нервировать «Рому» и «Ювентус», отставая от первых на два балла, а от вторых на девять. Пусть отставание от первого места и великовато, но в концовке сезона может случиться всякое, потому осечек нельзя допускать ни в одном поединке. После невразумительного матча с «Палермо» (1:1) в рамках 22-го тура итальянского чемпионата неаполитанцы успели одержать три убедительные победы подряд («Болонья» 7:1, «Дженоа» 2:0, Кьево 3:1). Более того, итальянский коллектив принял участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, где встречался с мадридским «Реалом».

«Наполи» удалось забить довольно быстрый гол, но класс мадридцев всё же дал о себе знать, в результате чего представители Испании взяли верх со счётом 3:1. Впереди будет ответный матч, в котором неаполитанцы могут поправить ситуацию, но в выход итальянской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов не верит практически никто, потому необходимо сосредоточиться на внутреннем чемпионате и отдать ему как можно сил. На своём поле «Наполи» играет вполне уверенно, в 13 матчах было одержано девять побед и забито 30 мячей. Недостатком команды является слабая оборона, которая пропускает от матча к матчу.

Что касается «Аталанты», то команда располагается на пятой позиции, имея в своём активе 48 баллов. В случае сегодняшней победы отставание от неаполитанцев составит всего три балла, что позволит задуматься о зоне Лиги чемпионов. Тем не менее, плотность в турнирной таблице очень высока, поэтому в случае неудачи уже после текущего тура команда может оказаться за пределами еврокубковой зоны.

В последних пяти поединках подопечным Джан Пьеро Гасперини удалось одержать четыре победы, но соперники у «Аталанты» были не самыми сильными: «Сампдория», «Кальяри», «Палермо» и «Кротоне». В какой-то степени можно говорить о том, что высокая позиция клуба – стечение обстоятельств. Впереди команду ждёт тяжёлый график, в который попадают «Фиорентина», «Интер», «Рома», «Ювентус» и «Милан», поэтому лично я ожидаю спад команды в ближайшие несколько туров. Тем не менее, сегодня «Аталанта» явно не будет отбывать номер, тем более, что подопечные Гасперини довольно неплохо действуют на выезде – 21 очко в 13 матчах.

«Наполи» - «Аталанта»

25 февраля, «Сан Паоло» - 19:00

Прогноз Sport.ua - 2:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.61 Х - 4.17 П2 - 5.69

Туринский «Ювентус» продолжает безжалостно обыгрывать в итальянском чемпионате одного соперника за другим, всё сильнее и сильнее убивая интригу относительно судьбы чемпионского титула. После осечки в матче с «Фиорентиной» (1:2) двумя месяцами ранее «Ювентус» одержал восемь побед подряд во всех турнирах, пропустив всего лишь два мяча. Туринцы на данный момент являются самой настоящей машиной, остановить которую просто невозможно. Недоброжелатели команды Аллегри ожидали отрицательный результат в выездном матче Лиги чемпионов против «Порту», но и там «Ювентус» добился победы, отправив в ворота соперника два безответных мяча. Учитывая, что в еврокубковой кампании «Старая сеньора» сумела сделать довольно неплохой задел перед ответным матчем 1/8 финала, сейчас «Ювентус» вновь может сконцентрироваться на Серии А, постаравшись тем самым ещё сильнее нарастить отрыв от ближайших преследователей.

К слову, после 25 туров туринцы опережают «Рому» на семь баллов, а «наполи» – на девять. С одной стороны, до финиша чемпионата осталось тринадцать туров, дистанция не очень большая, потому растерять такое преимущество будет крайне непросто. С другой же стороны, «Ювентусу» ещё предстоит сыграть против и «Ромы», и «Наполи», причём оба поединка станут для туринцев гостевыми. Соперники будут с запредельным настроем, потому те две игры могут резко изменить ситуацию в турнирной таблице. На своём же поле «Ювентус» не знает горечи поражений уже несколько лет, потому сегодня букмекеры вполне ожидаемо ставят на хозяев. Я не стал торопиться с выводами, решив лично позвонить Аллегри, который в коротком разговоре заявил, что Леонардо Бонуччи, несмотря на конфликт с тренером, всё же выйдет в основном составе, а вот Джанлуиджи Буффон, Сами Хедира и Марио Манджукич получат отдых. Не исключаю, что итальянец утаил ещё пару фамилий футболистов, которые не примут участие в матче, но пока ограничимся тем, что имеем.

«Эмполи» будет крайне непросто рассчитывать на положительный исход противостояния даже в том случае, если «Ювентус» выйдет на поле вдесятером. Уже сейчас мы знаем команды, которые на 99,9% покинут Серию А по итогам текущего сезона, потому те клубы, что не попали в зону вылета, чувствуют себя довольно уверенно. Тем не менее, «Эмполи» является худшей командой из тех, что не находятся в той самой компании лузеров. Это заметно не только по количеству набранных очков, но и по качеству игры. Чего стоит только разгромное поражение команды в гостевом поединке с «Кротоне» (1:4), который в 25 матчах потерпел 18 поражений. Особенно остро проблемы «Эмполи» связаны с созданием голевых моментов. Спустя две трети чемпионата на счету команды всего 15 забитых мячей, что является худшим показателем в Серии А, даже скромная «Пескара» умудрилась наколотить в ворота соперников 27 голов. У «Ювентуса» один только Игуаин забил на четыре мяча больше, чем все вместе взятые в «Эмполи».

«Ювентус» - «Эмполи»

25 февраля, «Ювентус Стэдиум» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 2:0

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.18 Х - 7.12 П2 - 18.25

Позже ожидайте анонс матча «Интер» - «Рома»…

«Интер» - «Рома»

26 февраля, «Джузеппе Меацца» - 21:45

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 2.54 Х - 3.5 П2 - 2.79