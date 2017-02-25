Украинские клубы сыграли худший сезон в еврокубках за последние 9 лет

Украинские клубы закончили выступления на евроарене в сезоне 2016/2017 с показателем в 5,5 балла в рейтинге УЕФА.

Это худший результат за девять лет - в сезоне 2007/08 украинские команды набрали 4,875 балла.

К примеру, в прошлом сезоне украинские команды заработали 9,8 баллов.

Напомним, последним представителем Украины в еврокубках текущего сезона был донецкий «Шахтер», который вылетел на стадии 1/16 финала Лиги Европы. «Динамо» и «Заря» заняли последние места в группах ЛЧ и ЛЕ соответственно. «Александрия» и «Ворскла» вылетели в квалификационных раундах Лиги Европы.