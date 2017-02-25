Олег Голодюк тренируется с Карпатами

Экс-игрок «Ворсклы» Олег Голодюк тренируется в составе «Карпат».
Сообщается, что футболист имеет высокие шансы вновь стать игроком львовского клуба. На данный момент все зависит от решения президента «Карпат» - Петра Дыминского.
Напомним, Голодюк провел в «Карпатах» 11 лет, сыграв 163 матча.
Источник — Спортивка
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