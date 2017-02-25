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Олег Голодюк тренируется с Карпатами

29-летний хавбек близок к возвращению в львовский клуб

  • 25.02.2017 12:25
  • 341 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Карпаты. Олег Голодюк
© ФК Карпаты. Олег Голодюк

Экс-игрок «Ворсклы» Олег Голодюк тренируется в составе «Карпат».

Сообщается, что футболист имеет высокие шансы вновь стать игроком львовского клуба. На данный момент все зависит от решения президента «Карпат» - Петра Дыминского.

Напомним, Голодюк провел в «Карпатах» 11 лет, сыграв 163 матча.

Источник — Спортивка

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Комментарии
    leotar
    online
      leotar, 25.02.2017 12:56
    0
    "Двічі в одну річку не ввійдеш..."
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