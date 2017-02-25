ИСМАИЛИ: «Матч с Ворсклой будет не легче, чем с Сельтой»

Защитник «Шахтера» Исмаили поделился ожиданиями от поединка УПЛ против полтавской «Ворсклы».



– Вчера перед тренировкой у вас было небольшое собрание. Если не секрет, о чем говорил наставник?

– Мистер говорил о прошедшей игре. Для всех нас это был досадный результат. Хотелось пройти дальше и продолжить борьбу в Лиге Европы, но не получилось. Сейчас же нужно поднимать головы, ведь уже совсем скоро матч чемпионата. Такие поражения непросто пережить. Мы сильно расстроены, ведь в Испании сумели победить, а дома упустили преимущество. Но Мистер на собрании поддержал нас. Необходимо забыть о неудаче в еврокубке и сфокусироваться на «Ворскле». Сейчас готовимся к очень важному поединку.



– «Ворскла» борется за место в шестерке, и ей важно будет получить очки в завтрашнем матче...

– Наверняка у соперника будет большое желание хорошо сыграть против нас. Для полтавчан это первая встреча после зимнего перерыва. Тем не менее, у нас есть два дня, чтобы полностью восстановиться и быть готовыми. Верю, что все получится.



– Поединок с «Ворсклой» в первом круге складывался непросто. Победу принес единственный точный удар Тайсона. Можно ли полтавчан назвать неудобным соперником?

– Мы вновь ждем сложной игры. Предстоящий матч будет вовсе не легче первого. «Ворскла» – одна из лучших в нашем чемпионате. Если не будем сконцентрированными, то на поле могут быть неприятные сюрпризы. Однако мы прекрасно понимаем, что собой представляет эта команда, и подготовимся к игре с ней наилучшим образом.



– Как тебе атмосфера на стадионе во время поединка с «Сельтой» и ожидаешь ли такой же мощной поддержки в воскресенье?

– Атмосфера на ОСК «Металлист» была просто фантастическая. Болельщики нас поддерживали с первой и до последней минуты. Даже когда мы уступали, они продолжали болеть за нас. Обещаем, что со следующего матча будем стараться еще больше, чтобы выигрывать и радовать наших поклонников.