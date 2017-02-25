На матче Заря – Динамо ожидается до двух тысяч зрителей

В субботу, 25 февраля, выездным матчем против луганской «Зари» возобновится вторая часть сезона для киевского «Динамо». Матч на «Славутич-Арене» в Запорожье начнется в 14:00.

«Бело-синие» прибыли в город проведения поединка традиционно накануне вечером, перед этим потренировавшись на своей загородной клубной базе в Конча-Заспе.

Вместе с командой прибыли в Запорожье и имеют шанс дебютировать за «Динамо» в чемпионате Украины зимние новички – серб Александар Пантич и венгр Тамаш Кадар. Есть и потери – в частности, из-за дисквалификаций тренерский штаб не сможет рассчитывать на Жуниора Мораэса и Сергея Рыбалку, а Сергей Сидорчук не поможет команде из-за повреждения.

Особого ажиотажа из-за возобновления чемпионата Украины в городе не наблюдается. По словам пресс-атташе «Зари» Павла Козырева, на матче ожидается до двух тысяч зрителей (при вместимости стадиона почти в 12 тысяч). Состояние газона нареканий не вызывает – работники приложили максимум усилий, чтобы он находился в идеальном как для этого времени года состоянии.

Утром в день матча на «Славутич-Арене» состоялось традиционное совещание с участием представителей команд, а также людей, причастных к организации матча. Среди прочих был обговорен вопрос экипировки соперников: «Динамо» сыграет в домашнем комплекте белого цвета (вратарь – в зеленом), а «Заря» оденет форму черного цвета (вратарь – в желтом).

Добавим, что на момент начала матча, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит +1°C, возможны осадки.