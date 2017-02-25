Володимир ШАРАН: «Саме головне, щоб зараз не було ейфорії»

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран:

- Перша гра в цьому році офіційна, і, безумовно, всі хвилювалися до гри. І видно це було і від хлопців, і від мене, тому що «Волинь» – команда така, непередбачувана. Не зважаючи на результати на тренувальних зборах, ми дуже ретельно готувалися до цього поєдинку, ми розуміли, що ця перемога дуже важлива для того, щоб виконати завдання-мінімум – це попасти в шістку. Я задоволений результатом, але грою не зовсім задоволений. Тому що були дійсно такі моменти, на які треба звернути увагу в подальшому.



Саме головне, щоб зараз не було ейфорії ніякої, тому що завжди важко потім налаштовувати хлопців, «збирати» їх до наступних поєдинків. Але я думаю, що в нас команда така, рівноцінні гравці присутні в команді, тому що кожен захоче довести собі, що спроможний виступати в основному складі. Саме головне, що ті хлопці, які пропускали матч, будуть готувалися до «Карпат», і ті хлопці, які після травм, будуть відновлюватися. Тобто, в обоймі знов таки будуть 23-24 гравці. Тому що сьогодні довелось на заміну брати двох гравців з молодіжного складу.