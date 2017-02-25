Леонид КУЧУК: «За каждое очко нужно уметь бороться»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Команда показала в двух таймах разную игру. В чем причина?

- Как команда реагирует на свою удачную и неудачную игру – это тоже определенный результат. И то, что мы не очень удачно действовали в первом тайме и сумели перестроить игру после перерыва – это тоже результат. В любом случае каждая новая игра это какая-то новая история.

- Довольны вы комплектацией команды?

- Чтобы можно было комплектовать, это нужно знать, чем именно комплектовать. Также тут всё зависит от возможностей клуба. Я могу предложить очень много игроков на разные позиции, но необходимо знать для чего, и для какого результата.

- «Сталь» сегодня заработала очко или потеряла два?

- В принципе матч был сложным и для «Стали» в первом тайме, и для «Олимпика» во втором тайме. Были своеобразные качели. Я четко понимал, что нужно терпеть и ждать. Ну а то, что приобрели или нет… За каждое очко нужно уметь бороться. Если ты этого не умеешь делать, то никогда ничего не достигнешь.

- Как вам атмосфера на стадионе?

- Прекрасное поле, прекрасный стадион, чемпионат хорошо организован – это радует. Немного мало зрителей, но тут есть свои объективные факторы. Но в Украине есть команды, люди умеют работать, любят футбол, поэтому, если сравнивать с другими постсоветскими странами, футбол в этой стране один из сильнейших.