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Олимпик Д
0:0
Сталь Каменское
25.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «За каждое очко нужно уметь бороться»

«Олимпик» – «Сталь» – 0:0. Послематчевый комментарий главного тренера «сталеваров»

  • 25.02.2017 18:15
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Метки
www.pfcstal.com, Леонид Кучук
© www.pfcstal.com, Леонид Кучук

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Команда показала в двух таймах разную игру. В чем причина?
- Как команда реагирует на свою удачную и неудачную игру – это тоже определенный результат. И то, что мы не очень удачно действовали в первом тайме и сумели перестроить  игру после перерыва – это тоже результат. В любом случае каждая новая игра это какая-то новая история.
 
- Довольны вы комплектацией команды?
- Чтобы можно было комплектовать, это нужно знать, чем именно комплектовать. Также тут всё зависит от возможностей клуба. Я могу предложить очень много игроков на разные позиции, но необходимо знать для чего, и для какого результата.
 
- «Сталь» сегодня заработала очко или потеряла два?
- В принципе матч был сложным и для «Стали» в первом тайме, и для «Олимпика» во втором тайме. Были своеобразные качели. Я четко понимал, что нужно терпеть и ждать. Ну а то, что приобрели или нет… За каждое очко нужно уметь бороться. Если ты этого не умеешь делать, то никогда ничего не достигнешь.
 
- Как вам атмосфера на стадионе?
- Прекрасное поле, прекрасный стадион, чемпионат хорошо организован – это радует. Немного мало зрителей, но тут есть свои объективные факторы. Но в Украине есть команды, люди умеют работать, любят футбол, поэтому, если сравнивать с другими постсоветскими странами, футбол в этой стране один из сильнейших.

Источник — ФК Сталь Каменское

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