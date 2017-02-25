УПЛ разработала единый пакет графики для телетрансляторов чемпионата

Уже наступного — 19-го — туру Ліги Парі-Матч, що почнеться в суботу 25 лютого, телеглядачі, які спостерігатимуть за давноочікуваними поєдинками, побачать новий зовнішній вигляд трансляцій. Це буде надсучасне графічне оформлення телевізійної картинки, зроблене згідно новітніх стандартів футбольної телеіндустрії.

Розробниками нової айдентики стали провідні європейські фахівці з компанії Motus, які також працюють із визнаними продуктами-лідерами, а саме: Лігою чемпіонів УЕФА, Лігою Європи УЕФА та різними змаганнями за участі континентальних збірних.

За період зимової паузи УПЛ розробила пакет графічної айдентики телетрансляцій і тепер безоплатно передає бродкастерам. Найближчої суботи новий зовнішній вигляд буде презентовано телеглядачам у трансляціях каналу «Футбол».

Нова айдентика має дві визначальні риси — зовнішню та змістову. Змістова — це надсучасний рівень технічного виконання телевізійної трансляції футбольного матчу, з чим досі вітчизняний уболівальник стикався хіба що при перегляді великих міжнародних турнірів. Зовнішня ж риса полягає в тому, що нова айдентика виконана у фіолетовому кольорі — одному з брендових у реєстрі УПЛ та водночас Євро-2012, яке пройшло на стадіонах України та Польщі.