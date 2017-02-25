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Роман САНЖАР: «Мы ни в чем не уступили сопернику»

«Олимпик» – «Сталь» – 0:0. Послематчевый комментарий главного тренера дончан

  • 25.02.2017 18:25
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www.pfcstal.com, Роман Санжар
© www.pfcstal.com, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар:

- Сегодня встречались примерно равные соперники. Первый тайм прошел с нашим преимуществом, нам удалось создать ряд неплохих моментов, но подкачала реализация. Довольны сегодня тем, как ребята отнеслись к игре, мы ни в чем не уступили сопернику. И в целом я считаю, что добились мы сегодня положительного результата, поскольку и одно очко оно тоже у нас теперь в копилке. Доволен и тем, как выглядели сегодня молодые ребята, которых мы перевели в основу – это и Женя Цимбалюк, и Владис-Эмерсон, которые очень хорошо сыграли, выиграли много единоборств и ни в чем не уступили сопернику.
 
- Почему не играл Гринь?
- У Сережи Гриня травма. Ему не удалось залечить повреждение. В принципе он сборы проводил с травмой, мы думали, что боль во время работы уйдет, но уже по приезду сюда и во время подготовки к игре я увидел, что его это беспокоит. Мы переговорили и решили, что ему лучше полностью восстановиться, а затем начинать тренироваться и работать. Действительно у нас на сегодняшний день так получилось, что выпал Ярослав Олейник, поэтому сегодня были кадровые проблемы. Но я доволен тем, что даже находясь в такой обойме, можно сказать в меньшинстве, ребята всё выдержали и доболись для себя положительного результата.
 
- Почему так поздно выпустили Брикнера?
- У нас в середине поля хорошо шла игра, и я не хотел ничего ломать. Поэтому выпустил Ивана в концовке, рассчитывал на его свежесть, также на то, что на скользком поле он может хорошо пробить.  

Источник — ФК Сталь Каменское

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