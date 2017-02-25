Сергей РЕБРОВ: «Отдача, которая была сегодня, меня устраивает»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- Тяжёлый матч. Всё-таки мы продолжаем сезон после длительной паузы. Официальные матчи не сродни товарищеским. Сколько бы мы их ни сыграли, всегда чувствуется напряжение. Особенно после пропущенного гола. Мы перестроились. Думаю, заслужили эту победу. Создавали моменты во втором тайме. Но всё-таки, когда играешь первый матч, есть какое-то волнение.

Во втором тайме, может быть, моментов было меньше, но думаю, победу мы заслужили. Та отдача, которая была сегодня, меня устраивает. Они понимали важность этой игры. Как сказали футболисты «Зари», это матч за второе место. Я рад, что наши ребята это поняли и выиграли эту битву.

- С чем связано отсутствие в заявке Хачериди?

- Я не знаю, почему все ищут какие-то скандалы. Он такой же игрок «Динамо», как и все остальные. Сейчас в 18 попали эти. Он такой же, как Бурда, Пантич, Вида. Потому что есть конкуренция. И я рад, что она есть.

- Как вам дебют Пантича?

- Алекс, как и все, старался. К нему и на сборах не было претензий. Он боец. Думаю, они с Видой дополняют друг друга. Говорят на одном языке. Пытаются сделать всё для команды и сегодня это продемонстрировали. Да, были ошибки, но они всегда будут. Мы их разберём. Но видно желание этих ребят играть на команду.

- Как вы приняли решение доверить место в составе столь молодому Шепелеву?

- Он заслужил это своей работой и игрой в молодёжных командах Ю-19 и Ю-21. Сейчас на сборах после каждой тренировки он повышал свой уровень и дошёл до того момента, когда может создавать конкуренцию в основе. Я не люблю раздавать авансы молодым игрокам. Если мы кого-нибудь похвалим, то они останавливаются в росте. Но я вижу, что он прогрессирует и надеюсь, так будет и дальше.

- Как оцените состояние газона?

- Ко мне перед игрой подошёл агроном, попросил проводить разминку в разных частях поля, потому что оно может «поплыть». По-моему, к концу игры поле было абсолютно нормальным. Особенно для таких условий. Мы все должны поблагодарить людей, которые здесь работали. Поле выдержало 90 минут и, наверное, на эту пору года они сделали всё, что могли.