Юрий ВЕРНИДУБ: «У нас вроде есть нападающие, а вроде бы их и нет»

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб:

- Хоть это была и первая игра, думаю, она была живой. Очень хорошо начали, забили со стандарта. Единственная проблема, после гола сели в свою штрафную и отдали полное преимущество «динамовцам». Что им, собственно говоря, было и нужно. Они использовали его с лихвой. Забили два мяча. Когда после перерыва начали выдвигаться выше и не давать им спокойно действовать, тогда и футбол был совсем другой. Мы не давали создавать им моменты. Плюс, смогли контролировать мяч, выходить правильно из обороны в атаку. Расстроен результатом. Но ничего страшного. Нужно двигаться вперёд. На сегодняшний день «Динамо» сильнее раз такой счёт.

- Как себя чувствует Деннис Бонавентуре?

- Были переживания, что перелом, но хорошо, что только ушиб. Надеюсь, быстро встанет в строй. Конечно, это потеря для нас. Хотя могу сказать, что Кулач, выйдя на замену, выглядел достойно. Наверное с выбором я угадал. По движению и всему остальному он выглядел достойно. Был момент забить, но выручил вратарь. Всё нормально. Двигаемся дальше.

- Не было Соболя. Он оказался не готов?

- 20-го числа он заболел. Была температура. Пропустил 4 дня. Только на предыгровой он немного подвигался. Если человек не готов, нет смысла пока его брать даже в запас. Думаю, в следующей игре всё будет хорошо. На сборах он играл все матчи, а сейчас приболел.

- Если говорить о причинах сегодняшних неудач, вам, как тренеру, они видны? И в продолжение вопроса, было очень много неточных передач. Почему?

- Считаю, что ошибку мы сделали тогда, когда забив первый мяч, начали глубоко садиться в оборону. С такими командами, как «Динамо» и «Шахтёр» этого делать нельзя. Как минимум, нужно встречать соперника в центре поля. Я пытался докричаться. Когда садились очень глубоко, два центральных защитника начинали атаки киевлян. Они заходили на нашу половину. Потом мы только начинали их встречать, тем самым, развязав руки «Динамо». Когда во втором начали играть выше, не давать киевлянам разыгрывать мяч, тогда у них тоже появились проблемы. Плюс, была первая игра. На сборах последние матчи мы проигрывали, но контроль был сумасшедший. Мне это нравилось. Почему сегодня так случилось? Думаю, сыграло роль то, что это – «Динамо» Киев. Будем работать.

- Очень мало забитых голов было на сборах. Как это прокомментируете?

- Проблема была и остаётся. У нас вроде есть нападающие, а вроде бы их и нет. Если нападающий не забивает на сборах, как можно рассчитывать на то, что он начнёт забивать в чемпионате? Поэтому сегодня мне пришлось в срочном порядке ставить Денниса Бонавентуре в атаку, хотя на сборах мне нравилось, как он играл флангового игрока. У Денниса есть скорость. Когда он был на поле, было движение, хорошие контратаки. Всё то, что необходимо. Потом была вынужденная замена. Думаю, нашим нападающим нужно работать и ещё раз работать.

- Ваш коллега Сергей Ребров похвалил работников поля за то, что максимально хорошо подготовили газон к игре. Что скажете вы?

- Мы вчера провели здесь тренировку. Но вчера правда и погода была шикарная. Я думал поле будет ещё лучше сегодня, но погода испортилась. Хотя даже дождь и снег не помешали хорошему футболу. Поле шикарное. Низкий поклон всем работникам стадиона и тем, кто за этим следит. Думаю, наш клуб и городские власти тоже здесь приняли участие. Порадовало и то, что хоть немножко, но начали приходить люди. Приходите! Постараемся не разочаровывать вас.