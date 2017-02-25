ТК Футбол: Гладкий может перебраться в Карпаты

Нападающий «Динамо» Александр Гладкий, который вчера был ошибочно включен в заявку полтавской «Ворсклы» на вторую половину сезона, может перебраться в «Карпаты».
Сообщается, что львовяне ищут замену ушедшему в «Шахтер» Густаво Бланко-Лещуку, а сам Гладкий смотрит с оптимизмом на данный вариант развития ситуации. Клубам осталось только договориться о разделении зарплаты игрока.
Информацию о возможном подписании 29-летнего форварда подтвердил генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.
Напомним, Гладкий выступал в «Карпатах» на правах аренды с 2012 по 2014 годы.
Источник — ТК Футбол
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