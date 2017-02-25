Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ТК Футбол: Гладкий может перебраться в Карпаты

Форвард «Динамо» рассматривает новые варианты продолжения карьеры

  • 25.02.2017 10:35
  • 845 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Нападающий «Динамо» Александр Гладкий, который вчера был ошибочно включен в заявку полтавской «Ворсклы» на вторую половину сезона, может перебраться в «Карпаты».

Сообщается, что львовяне ищут замену ушедшему в «Шахтер» Густаво Бланко-Лещуку, а сам Гладкий смотрит с оптимизмом на данный вариант развития ситуации. Клубам осталось только договориться о разделении зарплаты игрока.

Информацию о возможном подписании 29-летнего форварда подтвердил генеральный директор «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий.

Напомним, Гладкий выступал в «Карпатах» на правах аренды с 2012 по 2014 годы.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    komp-iigor
      komp-iigor, 25.02.2017 10:45
    0
    хороший вариант
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 25.02.2017 10:50
    +1
    Епопея з переходом Гладкого триває....Плюс три "источника" каналу "футбол" заявляють що Гладкий оголосив бойкот ДК.
    Ссылка
    Jeck
    online
      Jeck, 25.02.2017 11:17
    0
    Позавчора був в Динамо, вчора в Ворсклі, сьогодні в Карпатах.
    Який мегашвидкий форвард
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.