Евгений Ткачук перешел в казахстанский Иртыш

Украинский полузащитник Евгений Ткачук подписал контракт с казахстанским клубом «Иртыш».
Срок соглашения игрока с павлодарским клубом составляет один год.
Последним местом работы 25-летнего футболиста была луганская «Заря». Наибольшее количество матчей в УПЛ Ткачук сыграл в составе «Ворсклы».
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