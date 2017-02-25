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Евгений Ткачук перешел в казахстанский Иртыш

Трудовое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца 2017 года

  • 25.02.2017 10:23
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Метки
ФК Иртыш
© ФК Иртыш

Украинский полузащитник Евгений Ткачук подписал контракт с казахстанским клубом «Иртыш».

Срок соглашения игрока с павлодарским клубом составляет один год.

Последним местом работы 25-летнего футболиста была луганская «Заря». Наибольшее количество матчей в УПЛ Ткачук сыграл в составе «Ворсклы».

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