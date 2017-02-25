Массимилиано Аллегри может возглавить Барселону по окончании сезона

«Барселона» рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве одного из вариантов на замену Луису Энрике.
Кандидатуру главного тренера «Ювентуса» продвигает спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда, который хорошо знаком с Аллегри по работе в «Милане».
Ранее сообщалось, что на место Энрике претендуют Рональд Куман («Эвертон»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Лоран Блан (сборная Франции) и еще несколько кандидатов.
Источник — Calciomercato
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