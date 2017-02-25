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Массимилиано Аллегри может возглавить Барселону по окончании сезона

Наставник «Ювентуса» попал в список кандидатов на пост главного тренера каталонского клуба

  • 25.02.2017 09:55
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ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

«Барселона» рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве одного из вариантов на замену Луису Энрике.

Кандидатуру главного тренера «Ювентуса» продвигает спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда, который хорошо знаком с Аллегри по работе в «Милане».

Ранее сообщалось, что на место Энрике претендуют Рональд Куман («Эвертон»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Лоран Блан (сборная Франции) и еще несколько кандидатов.

Источник — Calciomercato

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