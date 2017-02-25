Владимир ОНИЩЕНКО: «Динамо является фаворитом в поединке с Зарей»

Накануне выездного матча киевского «Динамо» с луганской «Зарей» своими мыслями о грядущем противостоянии поделился Владимир Онищенко, который в семидесятые годы выступал в составе обеих команд:

- Поскольку в составе обеих команд есть много представителей национальной сборной Украины, я рассматриваю эту игру, как подготовку кандидатов в главную команду страны к решающим матчам. Поединки между этими двумя командами традиционно складываются непросто и проходят в хорошей спортивной борьбе. Будем надеяться, что ближайший матч в Запорожье не станет исключением. Он должен показать, как команды готовились к возобновлению чемпионата Украины на сборах.

- Как, на ваш взгляд, «Заря» и «Динамо» после сборов в теплых странах перестроятся на зимний климат Украины?

- Безусловно, климатические условия внесут определенные коррективы. Но все футболисты профессионалы, они знали, куда ехали. Команды не первые год сталкиваются с таким переходом: сначала готовятся в Турции или Испании, где есть прекрасные условия для подготовки, а возвращаясь в Украину, адаптируются к местной погоде, так что им не привыкать.

- В «Заре» на правах аренды выступает динамовец Владислав Калитвинцев. А также Игорь Харатин, который ранее защищал цвета столичного клуба. Для них субботняя игра будет особенной?

- Я не знаком с условиями арендного соглашения, и не знаю, имеет ли Влад право играть против «Динамо». Как правило, команды, отдающие игроков в аренду, прописывают невозможность их участия в матчах против своих клубов. Не знаю, как будет в этот раз.

- Учитывая турнирное положение, можно сказать, что матч «Заря» - «Динамо» будет поединком за шесть очков?

- Возможность расположиться на втором месте не потеряла ни одна, ни другая команды, они обе могут претендовать на серебряные медали. Учитывая тренерские амбиции и желание футболистов, ожидаю, что игра будет упорной. Хотя, на мой взгляд, фаворитом является киевское «Динамо».

- Спрогнозируете, с каким счетом закончится игра?

- Вот этого никогда не делаю (улыбается).