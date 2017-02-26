Юбилей Симеоне, севильское дерби и непростой матч для Реала

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После баталий в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы, на экраны возвращается чемпионат Испании. В рамках 24-го тура Ла Лиги нас ждет самое жаркое дерби Испании, битва «Атлетико» и «Барселоны» и многое другое. О лучших матчах испанского уик-энда – в анонсе Sport.ua.

«Валенсия» - удивительная команда. «Лос чес» могут проиграть любой команде Примеры. С другой стороны, выиграть они тоже могут у всех. Даже у мадридского «Реала». На неделе валенсийцы обыграли команду Зидана в рамках перенесенного матча 16-го тура. Примечательно, что «Валенсия» - вторая команда в этом сезоне Примеры, которая сумела выиграть матч у мадридского «Реала» (первой была «Севилья» несколько туров назад).

Только семь побед (пусть и одна из них над мадридским «Реалом») в 23-х турах, не позволяют «лос чес» подняться в первую половину турнирной таблицы.

В контексте очередной победы для «Валенсии», матч против «Алавеса» кажется неплохим вариантом. Даже несмотря на то, что «Алавес» находится в турнирной таблице выше, чем валенсийцы, именно «летучие мыши» выглядят фаворитами в этом матче.

Баски в субботнем поединке не смогут рассчитывать на дисквалифицированного Дейверсона, а также травмированных Галилеа и Мендеса. У «Валенсии» под вопросом Нани и Монтойя.

Кто окажется сильнее, узнаем в субботу в 14:00.

«Алавес» - «Валенсия»

П1 - 2.7 Х - 3.14 П2 - 2.89

Стадион: «Медисорроса »

Трансляция: Футбол 1

Матч первого круга: «Валенсия» – «Алавес» - 2:1 : «Валенсия» – «Алавес» - 2:1

Самый горячий матч испанского уик-энда состоится в самом сердце Андалусии – Севилье. Там, в рамках 24-го тура встретятся заклятые враги - «Бетис» и «Севилья».

«Огурцы» не побеждали в последних пяти севильских дерби и едва ли предматчевые расклады обещают изменить эту традицию. «Бетис» находится неподалеку от зоны вылета, в то время, как «Севилья» претендует, если не на победу в Примере, то на серебряные или бронзовые медали по итогам сезона.

На неделе «Севилья» обыграла английский «Лестер» в матче Лиги чемпионов – правда, доминируя весь матч, севильцы расслабились и пропустили абсолютно ненужный гол. «Бетис», не играющий в еврокубках имел всю неделю на подготовку.

В составе «рохи-бланкос» под вопросом участие Крон-Дели, Тремулина, Луны и Альвареса. У «Бетиса» матч пропустит дисквалифицированный Лейва.

Кстати, о дисквалификациях. Если в андалусийском дерби в рамках 24-го тура никто не будет удален с поля, - это будет четвертое севильское дерби кряду без красных карточек. Впервые в 21 веке.

Не пропустите один из лучших матчей испанского футбола – в субботу, в 17:15.

«Бетис» –«Севилья» Котировки БК «Олимп»: П1 - 3.74 Х - 3.5 П2 - 2.06 Стадион: «Бенито Вильямарин » Трансляция: Футбол 1 Матч первого круга: «Севилья» – «Бетис» - 1:0 «Севилья» – «Бетис» - 1:0

300 матчей. Такой отметки достигнет Диего Симеоне в качестве наставника «Атлетико» Мадрид в матче 24-го тура Примеры. Примечательно, что юбилей этот выпал на домашнюю игру против «Барселоны».

Каталонцы, должно быть, уже пришли в себя после поражения «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов. Унизительный результат во Франции не раззадорил каталонцах перед матчем 23-го тура, где им предстояло сразиться с «Леганесом». Подопечные Энрике со скрипом переиграли новичков Примеры.

Футболисты «Атлетико» на прошлой неделе устроили футбольное шоу в матче против «Байера», обыграв немцев со счетом 4:2.

Без Тьяго, Фернандеса и Хуанфрана «Атлетико» будет пытаться впервые за семь лет обыграть «Барсу» в Примере. Удастся ли – узнаем в воскресенье, в 17:15.

«Атлетико» - «Барселона»

П1 - 2.97 Х - 3.47 П2 - 2.43

Стадион: «Висенте Кальдерон »

Трансляция: Футбол 2

Матч первого круга: «Барселона» — «Атлетико» - 1:1 Билеты можно купить здесь. «Барселона» — «Атлетико» - 1:1

Продолжит программу тура матч между мадридским «Реалом» и кастельонским «Вильярреалом». Мадридцы на неделе не играли еврокубвовых матчей, зато, наконец, сыграли перенесенный матч 16-го тура против «Валенсии». В том поединке «лос бланкос» уступили, таким образом, за два неполных месяца 2017 года, проиграв больше матчей, чем за весь 2016.

«Вильярреал» на неделе провел матч Лиги Европы против итальянской «Ромы», однако минимальной победы испанцам не хватило, чтобы пройти в следующий этап.

Теперь у «Вильярреала» остается только один турнир – Ла Лига, так как «субмарины» уже выбыли и из Кубка Испании, и из Лиги Европы. Тут задачи у подопечных Эскрибы максимально просты – снова попасть в еврокубковую зону по итогам сезона. С этим, пока что, «подводники» справляются.

Мадридскому «Реалу» непопадание в зону еврокубков не грозит, но подопечные Зидана заинтересованы только в золотых медалях Примеры. На неделе «Реал» несколько сократил отрыв от «Барсы», однако все еще занимая первое место турнирной таблицы чемпионата Испании и, имея матч в запасе.

Без Варана, зато с восстановившимся после продолжительной травмы Бейлом сыграет «Реал» матч воскресенья. Кстати, для валлийца именно матч против «Вильярреалом» на «Эль Мадригале» стал дебютным в его испанской карьере. Удастся ли ему как-то обозначить свой юбилей, узнаем в воскресенье, в 21:45.

«Вильярреал» -«Реал»

П1 - 4.96 Х - 4.04 П2 - 1.7

Стадион: «Эль Мадригаль »

Трансляция: Футбол 2

Матч первого круга: «Реал» — «Вильярреал» - 1:1