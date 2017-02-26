Суперфутбол: Шахтер на последней минуте вырывает победу над Ворсклой

После неудачи в матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер», конечно же, мечтал о том, чтобы реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Главный тренер команды Паулу Фонсека вопреки некоторым предположениям, выставил на игру свой боевой состав, сделав лишь три изменения по сравнению с еврокубковой встречей - вместо Ордеца, Малышева и Тайсона с первых минут вышли Кучер, Степаненко и Бернард.



Впрочем, сразу же возникал вопрос - насколько хватит сил «Шахтеру» для победы, учитывая то обстоятельство, что матч с «Сельтой» проводился всего лишь два дня назад и футболистам пришлось провести на поле более 120 минут игрового времени.



Наверняка об этом помнила и «Ворскла». В первом тайме гости показали, что приехали в Харьков за очками. Отрядив в оборону достаточно большое количество сил, подопечные Василия Сачко несколько раз попытались остро контратаковать и однажды на 27-й минуте им удалось добиться успеха.



Активно действовавший на левом фланге Сергей Мякушко выдал отличную передачу за спину защитникам на ход Дмитрию Хлебасу. Форвард полтавчан не стал сближаться с выбежавшему ему навстречу вратарем хозяев поля Андреем Пятовым, а мягко перебросил мяч верхом в сетку ворот.



Все остальное время до перерыва большим территориальным и игровым преимуществом владел «Шахтер». Забивать у него могли едва ли не половина игроков, находившихся на поле. Причем это было как до пропущенного гола, так и после него.



В частности, на 16-й минуте после дальнего удара Дарио Срны мяч пролетел рядом со штангой. Спустя минуту не смог воспользоваться выгодным положением для нанесения точного удара Виктор Коваленко. На 19-й минуте Фред издали попал мячом в штангу и тут же Тарас Степаненко пробил в нескольких сантиметрах мимо цели.



На 31-й минуте после подачи углового Густаво Бланко-Лещук головой пробил в перекладину. Через пять минут новичок «Шахтера» снова после углового пробивал уже ногой, но здесь своего вратаря подстраховали защитники «Ворсклы». И еще раз Густаво Бланко-Лещук опасно атаковал ворота Богдана Шуста на 39-й минуте, но на этот раз он пробил мимо ворот.



Во втором тайме с появлением на поле Тайсона хозяева поля еще больше усилили свое давление на ворота «Ворсклы», которая уже практически не помышляла об атаке. Опасные моменты продолжали возникать все чаще и чаще.



Так, на 49-й минуте Тайсон пробил рядом со штангой. Спустя две минуты Исмаили проверил бдительность Богдана Шуста и тот оказался на месте. На 56-й минуте Фред снова нанес опасный удар, но мимо ворот. А на 62-й минуте Густаво Бланко-Лещук бил с лету и с разворота, однако снова неточно.



И все же усилия горняков не пропали даром, хотя в том, что произошло на 63-й минуте была у них доля везения. После прострела слева от Исмаили, вратарь «Ворсклы» отбил мяч прямо в Виктора Коваленко, от которого рикошетом круглый влетел в сетку ворот.



Все оставшееся до конца матча время «Шахтер» провел в атаках, желая вырвать победу. И это ему удалось. Причем в который уже раз в нынешнем сезоне роль спасителя очков для команды взял на себя Факундо Феррейра. На последней 90-й минуте игры он первым успел на добивание после того, как Богдан Шуст парировал удар Густаво Бланко-Лещука. Вышедший на замену аргентинец несильно, но очень точно положил мяч под дальнюю штангу, принеся, таким образом, очередные три очка в копилку донецкого клуба.



Волевая победа «Шахтера» со счетом 2:1.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ



«Шахтер» – «Ворскла» – 2:1 (0:1)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Александр Кучер, Исмаили, Ярослав Ракицкий, Дарио Срна, Тарас Степаненко, Фред, Ромеро Марлос (Александр Зубков, '94), Густаво Бланко-Лещук, Бернард (Тайсон, '46), Виктор Коваленко (Факундо Феррейра, '67)

«Ворскла»: Богдан Шуст, Ардин Даллку, Владимир Чеснаков, Сергей Мякушко (Роман Кунев, '63), Андрей Ткачук, Владимир Одарюк, Дмитрий Кравченко, Вячеслав Шарпар (Евгений Заричнюк, '81), Игорь Пердута, Павел Ребенок, Дмитрий Хлёбас

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Виктор Коваленко, 63, Факундо Феррейра, 90 - Дмитрий Хлёбас, 27. Виктор Коваленко, 63, Факундо Феррейра, 90 - Дмитрий Хлёбас, 27.

Бернард, 38. Виктор Коваленко, 60. Факундо Феррейра, 91. - Богдан Шуст, 73. Евгений Заричнюк, 83. Владимир Одарюк, 85. Бернард, 38. Виктор Коваленко, 60. Факундо Феррейра, 91.- Богдан Шуст, 73. Евгений Заричнюк, 83. Владимир Одарюк, 85.

Евгений Заричнюк, 92. Евгений Заричнюк, 92.

Удары (в створ): 21 (8) – 1 (1).

Угловые: 15 – 1.

Офсайды: 3 – 0.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.