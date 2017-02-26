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19-й тур
Шахтер Д
2:1
Ворскла
26.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Суперфутбол: Шахтер на последней минуте вырывает победу над Ворсклой

Выход на замену Факундо Феррейры стал результативным

  • 26.02.2017 18:53
  • 2263 просмотров
  • 27 комментария
Метки
www.shakhtar.com
© www.shakhtar.com

После неудачи в матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер», конечно же, мечтал о том, чтобы реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Главный тренер команды Паулу Фонсека вопреки некоторым предположениям, выставил на игру свой боевой состав, сделав лишь три изменения по сравнению с еврокубковой встречей - вместо Ордеца, Малышева и Тайсона с первых минут вышли Кучер, Степаненко и Бернард.

Впрочем, сразу же возникал вопрос - насколько хватит сил «Шахтеру» для победы, учитывая то обстоятельство, что матч с «Сельтой» проводился всего лишь два дня назад и футболистам пришлось провести на поле более 120 минут игрового времени.

Наверняка об этом помнила и «Ворскла». В первом тайме гости показали, что приехали в Харьков за очками. Отрядив в оборону достаточно большое количество сил, подопечные Василия Сачко несколько раз попытались остро контратаковать и однажды на 27-й минуте им удалось добиться успеха.

Активно действовавший на левом фланге Сергей Мякушко выдал отличную передачу за спину защитникам на ход Дмитрию Хлебасу. Форвард полтавчан не стал сближаться с выбежавшему ему навстречу вратарем хозяев поля Андреем Пятовым, а мягко перебросил мяч верхом в сетку ворот.

Все остальное время до перерыва большим территориальным и игровым преимуществом владел «Шахтер». Забивать у него могли едва ли не половина игроков, находившихся на поле. Причем это было как до пропущенного гола, так и после него.

В частности, на 16-й минуте после дальнего удара Дарио Срны мяч пролетел рядом со штангой. Спустя минуту не смог воспользоваться выгодным положением для нанесения точного удара Виктор Коваленко. На 19-й минуте Фред издали попал мячом в штангу и тут же Тарас Степаненко пробил в нескольких сантиметрах мимо цели.

На 31-й минуте после подачи углового Густаво Бланко-Лещук головой пробил в перекладину. Через пять минут новичок «Шахтера» снова после углового пробивал уже ногой, но здесь своего вратаря подстраховали защитники «Ворсклы». И еще раз Густаво Бланко-Лещук опасно атаковал ворота Богдана Шуста на 39-й минуте, но на этот раз он пробил мимо ворот.

Во втором тайме с появлением на поле Тайсона хозяева поля еще больше усилили свое давление на ворота «Ворсклы», которая уже практически не помышляла об атаке. Опасные моменты продолжали возникать все чаще и чаще.

Так, на 49-й минуте Тайсон пробил рядом со штангой. Спустя две минуты Исмаили проверил бдительность Богдана Шуста и тот оказался на месте. На 56-й минуте Фред снова нанес опасный удар, но мимо ворот. А на 62-й минуте Густаво Бланко-Лещук бил с лету и с разворота, однако снова неточно.

И все же усилия горняков не пропали даром, хотя в том, что произошло на 63-й минуте была у них доля везения. После прострела слева от Исмаили, вратарь «Ворсклы» отбил мяч прямо в Виктора Коваленко, от которого рикошетом круглый влетел в сетку ворот.

Все оставшееся до конца матча время «Шахтер» провел в атаках, желая вырвать победу. И это ему удалось. Причем в который уже раз в нынешнем сезоне роль спасителя очков для команды взял на себя Факундо Феррейра. На последней 90-й минуте игры он первым успел на добивание после того, как Богдан Шуст парировал удар Густаво Бланко-Лещука. Вышедший на замену аргентинец несильно, но очень точно положил мяч под дальнюю штангу, принеся, таким образом, очередные три очка в копилку донецкого клуба.

Волевая победа «Шахтера» со счетом 2:1.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

«Шахтер» – «Ворскла» – 2:1 (0:1)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Александр Кучер, Исмаили, Ярослав Ракицкий, Дарио Срна, Тарас Степаненко, Фред, Ромеро Марлос (Александр Зубков, '94), Густаво Бланко-Лещук, Бернард (Тайсон, '46), Виктор Коваленко (Факундо Феррейра, '67)
«Ворскла»: Богдан Шуст, Ардин Даллку, Владимир Чеснаков, Сергей Мякушко (Роман Кунев, '63), Андрей Ткачук, Владимир Одарюк, Дмитрий Кравченко, Вячеслав Шарпар (Евгений Заричнюк, '81), Игорь Пердута, Павел Ребенок, Дмитрий Хлёбас
 
Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)
 
 Виктор Коваленко, 63, Факундо Феррейра, 90 - Дмитрий Хлёбас, 27.
 Бернард, 38. Виктор Коваленко, 60. Факундо Феррейра, 91. - Богдан Шуст, 73. Евгений Заричнюк, 83. Владимир Одарюк, 85.
 Евгений Заричнюк, 92.
 
Удары (в створ): 21 (8) – 1 (1).
Угловые: 15 – 1.
Офсайды: 3 – 0.
 
 
Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    orkyon
      orkyon, 26.02.2017 19:17
    0
    jekavayp, 26.02.2017 19:06
    Dinilon, 26.02.2017 19:02
    jekavayp, 26.02.2017 18:56 И чем игра ШД привосходит игру ДК, чтобы фаны первых восхваляли свой клуб и поливали грязью динамовцев ? Жека, ну в принципе 13 очей отрыва как бы намекают. Но в принципе приятного не много. По этому я бы с удовольствием отдал и нынешнее чемпионство киянам. Чтобы в ЛЧ не позорится.

    \не, вот честно я тоже в ЛЧ не хочу, ЛЕ - это как раз то что нужно ДК и где можно нормально поиграть, на данный момент. У Шахты та же ситуация
    а нормально поиграть до какой стадии? До 1/8 хоть?
    Ссылка
    jekavayp
    online
      jekavayp, 26.02.2017 19:19
    +1
    orkyon, 26.02.2017 19:17
    jekavayp, 26.02.2017 19:06
    Dinilon, 26.02.2017 19:02 jekavayp, 26.02.2017 18:56 И чем игра ШД привосходит игру ДК, чтобы фаны первых восхваляли свой клуб и поливали грязью динамовцев ? Жека, ну в принципе 13 очей отрыва как бы намекают. Но в принципе приятного не много. По этому я бы с удовольствием отдал и нынешнее чемпионство киянам. Чтобы в ЛЧ не позорится. \не, вот честно я тоже в ЛЧ не хочу, ЛЕ - это как раз то что нужно ДК и где можно нормально поиграть, на данный момент. У Шахты та же ситуация

    а нормально поиграть до какой стадии? До 1/8 хоть?

    может и выше, в отличии от некоторых не имеем привычки соперников языком побеждать..
    но для того чтобы обкатать молодежь и утолить еврокубковые амбиции ЛЕ подходит больше чем ЛЧ
    Ссылка
    alexssumin
    online
      alexssumin, 26.02.2017 19:19
    0
    После никчемной игры Шахты с Сельтой в ответной игре, вообще пофиг на чемп теперь...Спасибо за то, что испортили настроение до конца сезона
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 26.02.2017 19:20
    0
    Ding01, 26.02.2017 19:13

    вы наверное с яремченко братья по разуму!)
    Аргументи будуть, чи ти тільки язичкомПрацюєш як Грачов пророк?
    Ссылка
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 26.02.2017 19:21
    +1
    Darkness1984, 26.02.2017 19:16
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 26.02.2017 19:14
    Darkness1984, 26.02.2017 19:11 а что дальше после трех туров? кто подскажет? деление на две группы по шесть команд. и матчи внутри групп за 1-6 место и 7-12 место

    тобишь за чемпионство?
    и за чемпионство и за места в еврокубках в первой шестерке. на счет за что будут играть во второй шестерке есть сомнения. должны теоретически определять кто вылетает, но ситуация в ЧУ такая что вылетит может не тот кто заметил последнее место,а тот у кого не будет денег играть в ЧУ
    Ссылка
    comentraktor
    online
      comentraktor, 26.02.2017 19:22
    0
    Після 2 го голу, динамівцю дивиться матч стало не цікаво, та й думки вже гавняні в голову не лізли, одна тільки розпач.
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    Владимир_Скидан( Ст.Оскол)
    online
    Владимир_Скидан( Ст.Оскол), 26.02.2017 19:23
    0
    заметил = займёт.
    с телефона пишу словарь чудит
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