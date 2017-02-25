Олимпик – Сталь. Анонс

Весеннюю часть национального чемпионата по футболу открывают два матча в Запорожье и Львове, правда, команд из этих областных центров в списке участников игр нет. Донецкий «Олимпик» будет принимать «Сталь» из Каменского на поле «Арены-Львов».

Договориться с владельцами этого стадиона руководству донецкого клуба было непросто. Ходили слухи, что «Олимпик» поставил организаторам ультиматум, ведь играть «бело-синим» действительно было негде. Сумский «Юбилейный» остается без действующего подогрева, столичные «Оболонь-Арена» и имени Банникова остаются на реконструкции, которой и края не видно, «Динамо», а тем паче «Олимпийский» слишком дорогие, броварской «Колос» не отвечает требованиям регламента…

После непростых переговоров временным пристанищем «Олимпика» стал львовский стадион, причем речь идет об организации матчей «под ключ», а владельцы арены попытаются окупить свои затраты за счет продажи билетов (увы, надеяться на массовый приток зрителя на трибуны не приходится).

Зимний антракт «Олимпик» провел по привычной, отработанной годами схеме. Сначала втягивающий сбор и участие в мемориале Макарова, в играх которого уже начались просмотры потенциальных новичков. Затем один, но достаточно длинный тренировочный сбор в Турции, где упор делался на повышение игрового тонуса и отработку тактических вариаций. Результаты контрольных матчей не очень порадовали, но лучше десять раз проиграть в январе и феврале, чем дважды в марте.

Донецкий коллектив снова был вынужден латать серьезные кадровые бреши после решений нескольких ведущих футболистов. Петров, Танчик и Барановский предпочли уйти в более стабильные с точки зрения финансирования клубы, но их выбор (азербайджанский «Нефтчи», венгерский «Дьирмот» и таджикский «Истиклол»), мягко говоря, удивил. Драченко оказался в «Звезде», а Лысенко – в «Десне», но это другая история. На просмотре побывало больше десяти человек, но лишь единицы – Бринкер и Сергийчук – оказались востребованными, вернулся из аренды потенциальный лидер Моха.

«Сталь» продолжительный зимний антракт провела иначе. Команда из Днепровской области, которая также остается без родного стадиона, оказалась единственной, кто зимой поменял тренера. За штурвал заступил белорусский специалист Леонид Кучук, который рубить с плеча не стал.

Кадровых потерь у «сталеваров» почти нет (ушел только легионер Дансо), а приобретения имеются – Шабанов и Леандро. Коллектив спокойно провел турецкие сборы, и какими-то сенсационными новостями не радовал.

Диспозиция перед рестартом сезону у соперников такова. «Олимпик» занимает пятое место с 28 очками в активе, а «Сталь», имея только 14 очков, располагается на девятой позиции. Если в донецкое команде иногда говорят о возможном попадании в еврокубки, то в Каменске хотят сделать добротную команду на будущее. Остается добавить, что в матче первого круга была зафиксирована победа «Олимпика» со счетом 3:2.

Сергей СЕМЕНОВ

Ориентировочные составы

«Олимпик»: Махарадзе – Парцвания, Эммерсон, Гришко, Немчанинов – Федорив, Богданов, Брикнер, Моха, Гринь – Сергийчук.

Дисквалификация: Поступаленко.

«Сталь»: Панькив – Леандро, Шабанов, Стаменкович, Пашаев – Каленчук, Карасюк, Г.Малакян, Васин, Деул, Карикари.

Дисквалификация: Ищенко.

Котировки букмекеров:

Олимп: 2,39 – 3,29 – 2,87

Марафон: 2,52 – 3,38 – 2,86

William Hill: 2,25 – 3,20 – 2,90

25 февраля, суббота