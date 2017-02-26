Боевая ничья: в Кропивницком Звезда и Днепр забили по одному мячу

Спустя более чем три месяца большой футбол вернулся в Кропивницкий, и такой перерыв в домашних матчах был у «Звезды» наиболее длительным среди всех команд Премьер-лиги. Стоит вспомнить, что свой предыдущий матч кропивницкому клубу в хозяйском статусе, а это было дерби против «Александрии», пришлось играть вне родных стен – на стадионе в Кропивницком возникли проблемы с подогревом, так что, игру пришлось перенести в Запорожье.

Соперник для первой игры в 2017 году был для команды Романа Монарева вполне подходящий. Во-первых, само имя «Днепр», несмотря ни на что, продолжает работать, и как-то должно было подтянуть местных болельщиков. Во-вторых, все-таки реальная сила финалиста Лиги Европы 2015 года сейчас всем известна, исходя из этого, несложно было догадаться, какая задача стояла перед хозяевами поля – любая потеря очков закрывала для «Звезды» тему первой шестерки.

Хозяева поля сразу же попытались обозначить своё преимущество, но наткнулись на очень хорошо организованную оборону. А когда волна атак «Звезды» немного сошла, «Днепр» сам уже организовал небольшую осаду владений Паста. Два подряд корнера выполнил Кочергин, но хозяева все-таки разрядили ситуацию.

А вскоре у днепрян открылось проблемное место – это левый фланг обороны. На 9-й минуте туда ворвался Чичиков, прострелил в штрафную, мяч от Лунина угодил в Ситало и едва не оказался в воротах. Если здесь для гостей обошлось, то через пару минут «Звезда» праздновала успех. Уже Полегенько справа добежал до лицевой, простелил в штрафную чуть назад, и Ситало, опередив защитника, пробил без шансов для Лунина.

«Днепр» после пропущенного мяча заиграл быстрее и злее, порой за гранью фола. Лопыренок на 16-й минуте получил желтую карточку, причем по делу – за опасную атаку соперника. Дав после гола небольшую паузу, «Звезда» снова взяла мяч под свой контроль, и на 21-й минуте Ситало мог оформить дубль. Под его прессингом ошибся защитник, и Ситало, пробивая слева из угла штрафной, нужно было, что называется, «исполнить», перебрасывая мяч через голкипера. Однако техника игрока «Звезды» подвела, и мяч полетел в «молоко».

Если за счет какой-то комбинационной игры гостям ничего интересного создать не удавалось, то на 29-й минуте стандарт едва не принес результат. После навеса Полевого Паст не смог зафиксировать, казалось бы, простой мяч, рядом был Ротань, и у него буквально с ноги успели снять мяч защитники, а потом уже и выбить его из штрафной. Такие вот стандарты были шансом для команды Михайленко, и когда на 42-й минуте хозяева нарушили правила метрах в 35-ти от ворота, наставник «днепрян» дал четкую команду: «Подача!». Со штрафного последовал навес, защитники выбили мяч из штрафной, но его туда удалось вернуть, мяч от спины Кучеренко отлетел к Ротаню, и забить, оказавшись с глазу на глаз с Пастом, Руслану было делом техники. «Днепру» за все труды и старание в этом эпизоде воздалось сполна, и на перерыв команды ушли при ничейном счете 1:1.

Как и в первом тайме, активности хозяев после возобновлении игры хватило ненадолго. По-прежнему кропивничане больше владели мячом, но реального эффекта от него было ноль – «днепряне» всё читали, перекрывая все потенциально опасные зоны. «Днепр», в свою очередь, как-то пытался наладить атаку, но брак в передачах на чужой половине сводил все усилия на нет. Призыв с трибуны «Вы играть будете?» был актуальным для обеих команд.

Минут за 20 до конца основного времени Роман Монарев и Дмитрий Михайленко воспользовались своим правом на замены – мерное и невнятное течение игры, похоже, не устраивало ни одного из наставников.

Ближе к концу матча хозяева стали идти вперед большими силами, все-таки к этому подстегивала турнирная мотивация. На 90-й минуте разнообразил ситуацию Юрий Вакулко. Уже имея желтую карточку, игрок «Днепра» срезал соперника в середине поля, и был с поля удален. Но на реализацию большинства у «Звезды» оставалось очень мало времени – хозяева даже не смогли организовать последний штурм.

1:1 – матч, в котором было больше борьбы, чем футбола. «Звезда» добавила в свой актив одно очко, и отстает на 4 очка уже от «Ворсклы», поскольку в параллельном матче «Черноморец» обыграл «Карпаты», чем укрепил свои претензии на место в первой шестерке.

Ростислав ОРЕХОВ



«Звезда» – «Днепр» – 1:1 (1:1)

«Звезда»: Евгений Паст, Александр Кучеренко, Дмитрий Фатеев, Андрей Бацула, Артем Ситало, Владислав Лупашко, Игорь Загальский (Никита Жуков, '71), Павел Полегенько, Максим Драченко (Александр Акименко, '92), Алексей Чичиков, Артем Щедрый (Дмитрий Билоног, '72)

«Днепр»: Андрей Лунин, Александр Сваток, Владимир Полевой, Дмитрий Нагиев, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Владислав Кочергин (Евгений Чеберко, '92), Артем Довбик (Олег Кожушко, '73), Руслан Ротань, Юрий Вакулко, Максим Лунёв

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Артем Ситало, 11 - Руслан Ротань, 42. Артем Ситало, 11 - Руслан Ротань, 42.

Максим Драченко, 58. - Максим Лопырёнок, 16. Руслан Ротань, 81. Юрий Вакулко, 57. Артем Довбик, 67. Владислав Кочергин, 68. Максим Лунёв, 84. Максим Драченко, 58.- Максим Лопырёнок, 16. Руслан Ротань, 81. Юрий Вакулко, 57. Артем Довбик, 67. Владислав Кочергин, 68. Максим Лунёв, 84.

Юрий Вакулко, 90. Юрий Вакулко, 90.

Удары (в створ): 8 (2) – 2 (2).

Угловые: 5 – 3.

Офсайды: 0 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.