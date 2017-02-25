Олимпик проведет домашний поединок с Ворсклой в Полтаве

перепутав чукру з Лє тарас однако

хто грає на нічию, той в результаті програє, така наша слевянська доля, рашики вас це теж стосуєт...

поле тяжёлое было,так какого хера вы его выбрали.испанцы пресинговали,так они с рождения так игра...