Олимпик проведет домашний поединок с Ворсклой в Полтаве

Матч 21-го тура УПЛ, в котором «Олимпик» примет «Ворсклу», состоится в Полтаве.
Базовая дата тура – 11 марта. Полтавский клуб любезно согласился предоставить «олимпийцам» свой стадион в качестве домашней арены.
В этот же день на «Арене Львов», где «Олимпик» планировал играть домашние поединки, «Карпаты» сыграют с «Волынью».
Источник — ФК Олимпик
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