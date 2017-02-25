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Олимпик проведет домашний поединок с Ворсклой в Полтаве

В этот день на «Арене Львов» «Карпаты» сыграют с «Волынью»

  • 25.02.2017 00:46
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ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Матч 21-го тура УПЛ, в котором «Олимпик» примет «Ворсклу», состоится в Полтаве.

Базовая дата тура – 11 марта. Полтавский клуб любезно согласился предоставить «олимпийцам» свой стадион в качестве домашней арены.

В этот же день на «Арене Львов», где «Олимпик» планировал играть домашние поединки, «Карпаты» сыграют с «Волынью».

Источник — ФК Олимпик

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