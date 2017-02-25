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Лас-Пальмас минимально уступил Реалу Сосьедаду

Единственный гол матча на счету Хавьера Прието

  • 25.02.2017 00:03
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Чемпионат Испании. 24-й тур

«Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад» 0:1
Гол: 0:1 – 74 Прието.

«Лас-Пальмас» – Варас, Артилес, Элдер Лопеш (Гарсия, 80), Симон, Бигас, Боатенг, Гомес (Халилович, 78), Домингес, Виера, Хесе, Меса.
«Реал Сосьедад» – Рульи, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Одриосола, Прието, Вела (Баутиста, 88), Сурутуса, Ойарсабаль, Хуанми (Каналес, 70).

Предупреждения: Бигас (11), Артилес (30), Прието (32), Ильярраменди (69).

Источник — Sport.ua

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