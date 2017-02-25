Лас-Пальмас минимально уступил Реалу Сосьедаду

Чемпионат Испании. 24-й тур
«Лас-Пальмас» – «Реал Сосьедад» – 0:1
Гол: 0:1 – 74 Прието.
«Лас-Пальмас» – Варас, Артилес, Элдер Лопеш (Гарсия, 80), Симон, Бигас, Боатенг, Гомес (Халилович, 78), Домингес, Виера, Хесе, Меса.
«Реал Сосьедад» – Рульи, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Одриосола, Прието, Вела (Баутиста, 88), Сурутуса, Ойарсабаль, Хуанми (Каналес, 70).
Предупреждения: Бигас (11), Артилес (30), Прието (32), Ильярраменди (69).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.