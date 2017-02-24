Вердер на выезде переиграл Вольфсбург

Чемпионат Германии. 22-й тур
«Вольфсбург» – «Вердер» – 1:2
Голы: 0:1 – 10 Гнабри, 0:2 – 18 Гнабри, 1:2 – 19 Майораль.
«Вольфсбург» – Бенальо, Родригес, Кнохе, Хорн, Треш (Герхардт, 81), Арнольд, Блашчиковски, Малли, Луис Густаво, Дидави (Гомес, 63), Майораль (Нтеп, 74).
«Вердер» – Видвальд, Сане, Бауэр, Гебре Селассие, Мойсандер, Велькович, Эггештайн (Гриллич, 75), Гнабри (Писарро, 82), Бартельс (Кайнц, 60), Юнузович, Крузе.
Предупреждения: Бартельс (45), Видвальд (69), Арнольд (86), Сане (90).
Источник — Sport.ua
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