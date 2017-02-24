Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вердер на выезде переиграл Вольфсбург

Все три мяча были забиты до 20-й минуты первого тайма

  • 24.02.2017 23:55
  • 67 просмотров
  • 0 комментария
Метки
werder.de
© werder.de

Чемпионат Германии. 22-й тур

«Вольфсбург» – «Вердер» – 1:2
Голы: 0:1 – 10 Гнабри, 0:2 – 18 Гнабри, 1:2 – 19 Майораль.

«Вольфсбург» – Бенальо, Родригес, Кнохе, Хорн, Треш (Герхардт, 81), Арнольд, Блашчиковски, Малли, Луис Густаво, Дидави (Гомес, 63), Майораль (Нтеп, 74).
«Вердер» – Видвальд, Сане, Бауэр, Гебре Селассие, Мойсандер, Велькович, Эггештайн (Гриллич, 75), Гнабри (Писарро, 82), Бартельс (Кайнц, 60), Юнузович, Крузе.

Предупреждения: Бартельс (45), Видвальд (69), Арнольд (86), Сане (90).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.