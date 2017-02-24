Сайт УПЛ ошибочно внес Гладкого в состав Ворсклы

Несколько часов назад официальный сайт Премьер-лиги внес Александра Гладкого в список игроков «Ворсклы» на вторую половину сезона.
Спустя некоторое время несколько источников одновременно заявили, что киевляне еще не договорились с полтавчанами о трансфере 29-летнего форварда.
Подтверждением этому стало исключение Гладкого из списка заявленных игроков «Ворсклы» на сайте УПЛ.
С нетерпением ждем дальнейшего развития ситуации.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.