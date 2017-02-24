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Сайт УПЛ ошибочно внес Гладкого в состав Ворсклы

Команды пока что не договорились о трансфере нападающего

  • 24.02.2017 23:41
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fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий
© fcdynamo.kiev.ua. Александр Гладкий

Несколько часов назад официальный сайт Премьер-лиги внес Александра Гладкого в список игроков «Ворсклы» на вторую половину сезона.

Спустя некоторое время несколько источников одновременно заявили, что киевляне еще не договорились с полтавчанами о трансфере 29-летнего форварда.

Подтверждением этому стало исключение Гладкого из списка заявленных игроков «Ворсклы» на сайте УПЛ.

С нетерпением ждем дальнейшего развития ситуации.

Источник — Sport.ua

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