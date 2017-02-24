Сайт УПЛ ошибочно внес Гладкого в состав Ворсклы

Несколько часов назад официальный сайт Премьер-лиги внес Александра Гладкого в список игроков «Ворсклы» на вторую половину сезона.

Спустя некоторое время несколько источников одновременно заявили, что киевляне еще не договорились с полтавчанами о трансфере 29-летнего форварда.

Подтверждением этому стало исключение Гладкого из списка заявленных игроков «Ворсклы» на сайте УПЛ.

С нетерпением ждем дальнейшего развития ситуации.