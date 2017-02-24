Два игрока киевского «Локомотива» стали профессионалами

Мемориал Макарова не прошел бесследно для футболистов киевского «Локомотива». Два парня из аматорской команды Виктора Мельника, который в бытность футболистом выступал в запорожском «Металлурге», киевской «Оболони» и криворожском «Кривбассе», привлекли внимание клубов первого и высшего дивизионов, подписав первые профессиональные контракты.

Так, Владислав Охранчук стал игроком «Колоса» из Коваливки, а Андрей Маховик подписал контракт с «Зиркой» из Кропивницкого.