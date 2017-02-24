Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Два игрока киевского «Локомотива» стали профессионалами

Игроки любительского клуба зарекомендовали себя на Мемориале Макарова

  • 24.02.2017 23:33
  • 300 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Мемориал Макарова не прошел бесследно для футболистов киевского «Локомотива». Два парня из аматорской команды Виктора Мельника, который в бытность футболистом выступал в запорожском «Металлурге», киевской «Оболони» и криворожском «Кривбассе», привлекли внимание клубов первого и высшего дивизионов, подписав первые профессиональные контракты.

Так, Владислав Охранчук стал игроком «Колоса» из Коваливки, а Андрей Маховик подписал контракт с «Зиркой» из Кропивницкого.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.