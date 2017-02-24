Вадим ШАБЛИЙ: «Гладкий не подписывал контракт с Ворсклой»

Футбольный агент Вадим Шаблий, который представляет интересы Александра Гладкого, прокомментировал информацию о переходе форварда «Динамо» в полтавскую «Ворсклу».
- Вадим, появилась информация о том, что Александр Гладкий игрок «Ворсклы», можете это подтвердить?
- Пока есть только разговоры.
- То есть, контракт с «Ворсклой» не подписан?
- Нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.