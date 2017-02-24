Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Вадим ШАБЛИЙ: «Гладкий не подписывал контракт с Ворсклой»

Футбольный агент прокомментировал информацию о переходе форварда «Динамо» в полтавский клуб

  • 24.02.2017 23:20
  • 690 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Sport.ua. Вадим Шаблий
© Sport.ua. Вадим Шаблий

Футбольный агент Вадим Шаблий, который представляет интересы Александра Гладкого, прокомментировал информацию о переходе форварда «Динамо» в полтавскую «Ворсклу».

- Вадим, появилась информация о том, что Александр Гладкий игрок «Ворсклы», можете это подтвердить?
- Пока есть только разговоры.

- То есть, контракт с «Ворсклой» не подписан?
- Нет.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Vitaliy_yatsenko
      Vitaliy_yatsenko, 24.02.2017 23:26
    +3
    Не підписував, та вже заявлений за команду)) дивина))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.