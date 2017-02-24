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U-21: Олимпик разошелся миром со Сталью

Оба гола в поединке на счету каменчан

  • 24.02.2017 22:53
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

ФК «Олимпик U-21» (Донецк) - ФК «Сталь U-21» (Каменское) – 1:1 (1:0)
Голы: Ульянов (16, автогол) – Гречев (80).

ФК «Олимпик U-21»: Степаненко, Надирадзе, Ткаченко, Счастливцев, А. Козлов, Петрык, Янков, С. Шарай (Глиняный, 70), Пуды (Тыщук, 80), В. Шарай (Писковой, 87), Беленький (к).
Запасные: Безкровный, Н. Касьяненко, Геловани.
Старший тренер: Игорь Климовский.

ФК «Сталь U-21»: Пеньков, Даниэлян (Кушнаренко, 57), Грачев, Ульянов, Павлюк, Антошин (К), Месхи, Костенко (Якимив, 85), Мисик (Копытов, 72), Кузик, Хоцяновский (Кныш, 46).
Запасные: Зеленский, Плутенко, Мартынов.
Старший тренер: Эгише Меликян.

Предупреждения: Павлюк (63), Кныш (90+3).

 

Источник — ФК Олимпик

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