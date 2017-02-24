U-21: Олимпик разошелся миром со Сталью

ФК «Олимпик U-21» (Донецк) - ФК «Сталь U-21» (Каменское) – 1:1 (1:0)
Голы: Ульянов (16, автогол) – Гречев (80).
ФК «Олимпик U-21»: Степаненко, Надирадзе, Ткаченко, Счастливцев, А. Козлов, Петрык, Янков, С. Шарай (Глиняный, 70), Пуды (Тыщук, 80), В. Шарай (Писковой, 87), Беленький (к).
Запасные: Безкровный, Н. Касьяненко, Геловани.
Старший тренер: Игорь Климовский.
ФК «Сталь U-21»: Пеньков, Даниэлян (Кушнаренко, 57), Грачев, Ульянов, Павлюк, Антошин (К), Месхи, Костенко (Якимив, 85), Мисик (Копытов, 72), Кузик, Хоцяновский (Кныш, 46).
Запасные: Зеленский, Плутенко, Мартынов.
Старший тренер: Эгише Меликян.
Предупреждения: Павлюк (63), Кныш (90+3).
Источник — ФК Олимпик
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