Кулиш-шоу: Александрия с теннисным счетом разгромила Волынь

В заключительном матче первого после зимней паузы игрового дня «Александрия» принимала «Волынь». Подопечные Шарана уверенно провели концовку осенней части чемпионата и ушли на перерыв на высоком для себя четвертом месте, а после сегодняшнего поражения «Зари» имели реальную возможность приблизиться к луганчанам на расстояние двух очков.

В межсезонье составы команд не потерпели значительных изменений, волыняне пока не имеют права дозаявлять новых игроков из-за известных финансовых проблем, а главное приобретение александрийцев – бывший многолетний капитан «Волыни» Симинин остался на скамейке запасных.

С первых минут матча хозяева ясно дали понять, что не собираются долго раскачиваться, и сразу повели массированные атаки на ворота Кичака. Лучане были заперты на своей половине поля и практически не помышляли об атаке. Моменты у ворот «Волыни» не заставили себя долго ждать. На 11-й минуте встречи после прострела с правого фланга Цуриков с нескольких метров пробивал в пустой угол, но гостей спас блокировавший удар Романюк, после чего мяч ушел на угловой. Подача корнера – и новая возможность для взятия ворот, однако гостей спас Кичак, отразивший удар Кулиша с близкого расстояния. И все же было заметно, что долго лучане не продержатся, столь велико было преимущество хозяев. Уже через три минуты «Александрия» повела в счете после реализованного Грицуком пенальти за игру Задерецкого рукой в своей штрафной.

После столь мощного начала и быстро забитого гола хозяева взяли паузу в атакующих действиях, но продолжали полностью контролировать ситуацию на поле. Александрийцы уверенно держали мяч, без особых проблем пресекая любые попытки соперника подобраться к своей штрафной площадке. Было заметно, что волыняне настроились на борьбу, но футболистов, умеющих сыграть в атаке нестандартно, сейчас в распоряжении Виталия Кварцяного, к сожалению, практически нет.

Уже к 27-й минуте встречи можно было с большой долей уверенности говорить, что исход матча решен. Александрийцы провели быструю блестящую атаку, которую после прострела Чорния из пределов штрафной ударом в одно касание завершил Кулиш.

Возможно, что не только болельщики, но и сами футболисты «Александрии» уверовали, что три очка у них уже в кармане, за что едва не поплатились. Волыняне не та команда, с которой можно играть «на одной ноге», что и доказали в концовке тайма, едва не возродив интригу в игре. Первым звоночком для хозяев стал дальний опасный удар Диденко, после которого мяч пролетел чуть выше ворот, а на 42-й минуте гости вполне могли забивать, но Дудик, пробивая из пределов штрафной, был немного неточен. Проходит еще две минуты и в спорной ситуации в штрафной хозяев, когда Банада, выбивая мяч, попал им себе в руку, арбитр принял сторону «Александрии» и не назначил пенальти, что вызвало возмущение игроков и тренеров «Волыни». Увлекшись атакующими действиями, гости «зевнули» контратаку соперника уже в компенсированное к тайму время, во время которой Козак вышел на свидание с Кичаком и, обыграв голкипера, точно пробил по пустым воротам, и от Задерецкого мяч оказался в сетке – 3:0.

Второй тайм был уже формальностью, поэтому соперники могли не особо зацикливаться на результате и порадовать зрителей атакующим футболом. Можно сказать, в некоторой мере, им это удалось. Вновь первые минуты ознаменовались мощным натиском «Александрии» и моментом Чорния, после удара которого волынян от пропущенного гола спас здорово сыгравший Кичак. «Волынь» ответила своей атакой и отличным ударом головой высокого Петрова после навеса Мемешева, но мяч просвистел над перекладиной ворот хозяев. Все тот же Петров, которого зимой волыняне пытались трудоустроить в одном из немецких клубов, спустя несколько минут имел самый реальный в матче шанс гостей забить, но выйдя на свидание с Новаком, форвард не сумел обыграть голкипера.

Молодость и неопытность футболистов луцкой команды отчетливо проявилась на 70-й минуте, когда после грубой позиционной ошибки защитника по правому флангу легко убежал Леонов и прострелил во вратарскую, где, сыгравший на опережение Кулиш, оформил дубль – 4:0.

К сожалению, вновь, даже в таком несложном для судейства матче, приходится говорить о действиях рефери, два решения которого заслуживают отдельного обсуждения. Первое было перед свистком на перерыв, когда Кривоносов не поставил пенальти в ворота хозяев за игру рукой Банады и показал желтую карточку капитану гостей Диденко, пытавшемуся оспорить его действия. За 15 минут до окончания матча гости остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Диденко, упавшего в борьбе за мяч недалеко от угла штрафной александрийцев. Арбитр усмотрел в действиях форварда симуляцию, хотя вряд ли эпизод тянул на столь суровое наказание.

Хозяева с лихвой воспользовались численным преимуществом, сумев в заключительные минуты встречи еще дважды огорчить Кичака, причем автором обоих голов стал Кулиш, оформивший в итоге покер. Сначала форвард вновь завершил атаку на скорости, переправив мяч в ворота после прострела Чеботаева, а в последней атаке, уже в компенсированное время, с 16-и метров изящно перебросил мяч через вышедшего из ворот Кичака, который только что спас команду, не позволив забить Козаку.

Одержав уверенную и прогнозируемую победу, александрийцы не только закрепились на четвертой еврокубковой позиции, но теперь могут создать серьезную конкуренцию идущей третьей «Заре».



Андрей КОВАЛЕВ

«Александрия» – «Волынь» – 6:0 (3:0)

«Александрия»: Андрей Новак, Антон Шендрик (Валерий Бондаренко, '78), Сергей Басов, Сергей Чеботаев, Андрей Цуриков, Владислав Огиря, Василий Грицук (Дмитрий Леонов, '63), Евгений Банада, Михаил Козак, Артем Чорний (Сергей Старенький, '69), Станислав Кулиш

«Волынь»: Артем Кичак, Дмитрий Задерецкий, Сергей Мелинишин (Миха Горопевшек, '74), Сергей Логинов, Роман Никитюк (Александр Чепелюк, '40), Рэдван Мемешев (Андрей Ляшенко, '80), Юрий Романюк, Юрий Тетеренко, Анатолий Диденко, Артем Дудик, Сергей Петров

Арбитр: Николай Кривоносов (Киев)

Василий Грицук, 15, с пенальти, Станислав Кулиш, 27, 70, 88, 90+1. Дмитрий Задерецкий, 45, автогол. Василий Грицук, 15, с пенальти, Станислав Кулиш, 27, 70, 88, 90+1. Дмитрий Задерецкий, 45, автогол.

Анатолий Диденко, 44. Александр Чепелюк, 45. Дмитрий Задерецкий, 78. Анатолий Диденко, 44. Александр Чепелюк, 45. Дмитрий Задерецкий, 78.

Анатолий Диденко, 75. Анатолий Диденко, 75.

Удары (в створ): 10 (8) – 4 (1).

Угловые: 5 – 3.

Офсайды: 2 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.