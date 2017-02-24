Коста против Сигурдссона и Лестер без Раньери

Битва Клемента и Конте

Пол Клемент сумел сделать то, чего не удалось предыдущим наставникам «Суонси» - стабилизировать игру команды и вывести ее из ямы. Результаты себя долго ждать не заставили и, одержав четыре победы с начала января, «лебеди» покинули зону вылета. Теперь к валлийской команде соперники будут совершенно по-другому относиться, ведь это уже не та слабая команда, беспросветно находившаяся на самом дне турнирной таблицы. Это уже крепкая и боеспособная команда, способная дай бой любому оппоненту.

Последние поединки с «Ман Сити» и в особенности с «Ливерпулем» показали, что «Суонси» даже с топ командами может набирать очки. Поэтому «Челси» в предстоящем матче с подопечными Пола Клемента стоит отнестись самым серьезным образом к валлийцам, ни о какой недооценке и речи быть не может. Команда Антонио Конте, потерявшая очки в недавней встрече с «Бернли» и подпустившая чуть ближе к себе «Манчестер Сити», не намерена больше разбрасываться очками, ведь преимущество в 8 очков над вторым местом уже не такое убедительное.

Интересные факты:

- «Челси» не выигрывает у «Суонси» на протяжении трех матчей (две ничьих и поражение).

- «Лебеди» набрали 12 очков из возможных 18 в 2017 году, на одно больше, чем «Челси» (11).

- Диего Коста забил больше голов против «Суонси» (7), чем любой другой команде АПЛ, в то время как Гильфи Сигурдссон забил большую часть своих голов против «Челси» (4).

- Сеск Фабрегас может стать первым испанским игроком, достигшим отметки в 300 матчей Премьер-лиги.

«Челси» - «Суонси»

25 февраля, 17:00. Лондон, «Стэмфорд Бридж»

Арбитр: Нил Суорбрик

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.26 Х - 6.24 П2 - 12.75

Ориентировочные составы:

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Азар, Коста

«Суонси»: Фабиански – Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон – Фер, Корк, Кэрролл – Нарсинг, Сигурдссон, Льоренте

Не сыграют: Монтеро, Дайер, Бриттон, Сон Ен (все травмированы)

Засушат ли «гончары» «Тоттенхэм»?

Команда Маурисио Почеттино впервые за два месяца уступила в АПЛ. Случилось это в выездном матче с «Ливерпулем», который нуждался куда больше в победе, нежели «шпоры». Пусть «Тоттенхэм» и опустился с третьего на второе место, но по-прежнему сохраняет хорошие позиции в борьбе за медали чемпионата. А после вылета из Лиги Европы лондонская команда сконцентрирует все свое внимание и силы на Премьер-лиге.

Если брать прямых конкурентов, то «Тоттенхэму» осталось провести лишь две домашние встречи с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед», которые состоятся в конце сезона. Но это вовсе не значит, что подопечным Маурисио Почеттино будет легко во всех оставшихся поединках. С такими крепкими середняками, как тот же «Сток Сити», с которым «шпоры» сразятся в грядущем поединке на «Уайт Харт Лейн» надо хорошенько попотеть, чтобы обеспечить себе победный результат.

Интересные факты:

- «Тоттенхэм» выиграл у «Стока» последние две встречи со счетом 4-0. Если в предстоящей встрече «шпоры» забьют четыре гола, это будет четвертый случай в АПЛ, когда команда выигрывала, забив четыре и больше мячей в трех последовательных поединках против одного и того же соперника.

- «Сток Сити» не проигрывал в последних двух выездных матчах против «Тоттенхэма», но никогда еще «гончары» не обходились без поражений в трех встречах кряду на «Уайт Харт Лейн».

- Деле Алли и Харри Кейн забили вместе три гола в двух последних матчах со «Стоком».

- Команда Марка Хьюза проиграла в четырех из последних пяти матчей Премьер-лиги на выезде, пропустив в двух из этих матчей четыре гола, и три в другом.

«Тоттенхэм» - «Сток Сити»

26 февраля, 15:30. Лондон, «Уайт Харт Лейн»

Арбитр: Джонатан Мосс

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.42 Х - 4.92 П2 - 7.46

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Альдервейрельд, Вертонген – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Дэвис – Алли, Эриксен – Кейн

«Сток Сити»: Грант – Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс – Адам, Уилан – Арнаутович, Аллен, Собхи – Крауч

Не сыграют: Роуз (травма) – Батленд, Уолтерс, Айрленд (все травмированы)

Жизнь без Раньери

Ничего не бывает вечным. «Лестер» остался без главного творца минувшего чемпионского сезона Клаудио Раньери. Чаша терпения у руководства «лисов» лопнула, и итальянец был отправлен в отставку. С одной стороны, оглядываясь на результаты команды в этом году, все к этому шло – пять поражений в последних шести матчах Премьер-лиги (при этом «Лестер» ни в одном из них не забил ни одного мяча), недавний позорный вылет от представителя пятого английского дивизиона «Линкольна» в рамках национального Кубка. И в придачу выездное поражение от «Севильи» в 1/8 финала ЛЧ.

Решаться на кардинальные изменения было необходимо, ведь так и до понижения в классе недалеко. Но с другой стороны, до последнего не верилось, или не хотелось верить, что самый успешный тренер в истории «Лестера», которого еще не так давно все боготворили и носили на руках, может быть уволен.

На ближайший матч с «Ливерпулем» «лисов» выведет на поле один из ассистентов Раньери Крэйг Шекспир. В любом случае, кто не стал бы главным тренером действующего чемпиона, ему будет крайне непросто за короткое время стабилизировать игру и результаты.

К поединку с «Лестером» команда Юргена Клоппа подходит в хорошем настроении. Последняя победа над «Тоттенхэмом» позволила мерсисайдцам не только прервать 5-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, но и, прежде всего, воспрянуть духом и вернуть уверенность в себе. Должна же была эта черная полоса команды, наконец, прерваться?! Но о полном выходе из кризиса «Ливерпуля» говорить рано. Ближайшие матчи покажут насколько «красные» готовы показывать стабильный футбол и побеждать.

Интересные факты:

- «Лестер Сити» выиграл у «Ливерпуля» в родных стенах со счетом 2-0 в прошлом сезоне, но не выигрывал у мерсисайдцев в двух подряд домашних матчей лиги с августа 1972 года.

- «Ливерпуль», выигравший в этом сезоне у «лисов» 4-1 на «Энфилде», не громил «Лестер» на протяжении одного сезона с сезона 2001/02.

- Последние три гола в двух поединках против «Ливерпуля» за «лисов» забивал Джейми Варди, который оформил победный дубль в минувшем сезоне на «Кинг Пауэр».

- «Красные» выиграли больше выездных матчей против действующих чемпионов АПЛ (8), чем любая другая английская команда.

«Лестер Сити» - «Ливерпуль»

27 февраля, 22:00. Лестер, «Кинг Пауэр»

Арбитр: Ли Мэйсон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 5.69 Х - 4.19 П2 - 1.61

Ориентировочные составы:

«Лестер Сити»: Шмейхель – Симпсон, Хут, Морган, Фукс – Марез, Дринкуотер, Ндиди, Грэй – Окадзаки, Варди

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Лейва, Матип, Милнер – Вейналдум, Хендерсон, Лаллана – Мане, Коутиньо, Фирмино

Не сыграют: Ингз, Груич, Эджария (все травмированы)

Все матчи 26-го тура: