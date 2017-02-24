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Гладкий перешел в Ворсклу

Нападающий «Динамо» продолжит сезон в полтавском клубе на правах аренды

  • 24.02.2017 22:28
  • 1858 просмотров
  • 9 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Александр Гладкий
© ФК Динамо Киев. Александр Гладкий

Нападающий «Динамо» Александр Гладкий продолжит сезон в аренде в «Ворскле».

Полтавский клуб внес 29-летнего форварда в заявку на сезон.

Напомним, первую часть чемпионата Гладкий закончил с нулевым показателем забитых мячей, за что был раскритикован многими экспертами и футболистами, в том числе и Артемом Милевским.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dudya
      dudya, 24.02.2017 22:29
    -4
    Бугага
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    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 24.02.2017 22:32
    +4
    Если Шахтеру забьет в воскресенье, то буду смеяться
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    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 24.02.2017 22:34
    +10
    Ну от і добре, краще грати чим бути 3-м на підхваті...Удачі.
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    Космонавт ДК
      Космонавт ДК, 24.02.2017 22:41
    +9
    Молодець,що не поїхав у Кацапію,молодець,що поїхав у Полтаву.Головне,що б працював над собою і може восени пограє у ЛЄ..
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    Jovi Burst
      Jovi Burst, 24.02.2017 22:48
    +1
    Наконец-то. Теперь можно спокойно глянуть на Беседина и Яремчука.
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    GRANADA_UA
    GRANADA_UA, 24.02.2017 22:51
    -9
    *Лучше бы перешел в Уфу или Урал какой-нибудь, а так однозначно - закат карьеры.
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    ivangroznii
    online
      ivangroznii, 24.02.2017 22:59
    +2
    Давай Санёк,включай мозги и вперёд доказывать обратное тому,что о Тебе говорят...
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    Kolya661
      Kolya661, 24.02.2017 23:05
    -3
    Знаєш вболіваю за динано
    Но який прикол пів року тому тамятаю казали які шахтар дибіли такого футболіста відпустили а тепер самі незнають куди цей шедевр впхати
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 24.02.2017 23:23
    0
    Ну не рівень він Динамо!
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