Гладкий перешел в Ворсклу

Нападающий «Динамо» Александр Гладкий продолжит сезон в аренде в «Ворскле».

Полтавский клуб внес 29-летнего форварда в заявку на сезон.

Напомним, первую часть чемпионата Гладкий закончил с нулевым показателем забитых мячей, за что был раскритикован многими экспертами и футболистами, в том числе и Артемом Милевским.