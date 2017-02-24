Гладкий перешел в Ворсклу

Нападающий «Динамо» Александр Гладкий продолжит сезон в аренде в «Ворскле».
Полтавский клуб внес 29-летнего форварда в заявку на сезон.
Напомним, первую часть чемпионата Гладкий закончил с нулевым показателем забитых мячей, за что был раскритикован многими экспертами и футболистами, в том числе и Артемом Милевским.
Источник — Sport.ua
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Но який прикол пів року тому тамятаю казали які шахтар дибіли такого футболіста відпустили а тепер самі незнають куди цей шедевр впхати
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