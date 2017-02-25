Олимпик и Сталь во Львове разошлись при нулевой ничьей

Донецкий «Олимпик» продолжает осваивать новые футбольные арены Украины в качестве домашних. В их список, начиная с матча 19-го тура, попала «Арена-Львов», на которой соперником команды Романа Санжара была каменская «Сталь». Как известно, «сталеваров» в межсезонье возглавил Леонид Кучук, и для белорусского наставника во Львове состоялся официальный дебют в его новой команде.

Начало матча осталось за хозяевами поля, которые в первые 10 минут выполнили один за другим четыре корнера у ворот Панькива, но ни один из них ударом по воротам так и не завершился. Выполнял угловые у «Олимпика», как обычно, Андрей Богданов – с его участием, чуть позже, при стандартах хозяева и создали первые опасные моменты. Сначала Богданов неожиданно нанес прямой удар со штрафного от левой бровки – Панькив отбил мяч. Тут же более опасный штрафной – прямо против ворот в 30-ти метрах. Богданов вновь решил использовать свою «пушку», и вновь Панькив сыграл надежно, а на добивании Цимбалюк головой пробил выше ворот.

«Сталевары» впервые ответить смогли лишь на 18-й минуте. После углового у гостей прошла атака вторым темпом, и после навеса с правого фланга Стаменкович головой пробил с угла вратарской – «олимпикам» повезло, когда Махарадзе подстраховала перекладина.

Ровно с экватора тайма «Олимпик» перестроился, отдав мяч гостям, и стал ждать своего шанса в контратаках. Такая тактика разнообразила игру, и будь настойчивее вблизи ворот Панькива Моха и Шестаков, дончане могли выжать голевые моменты. В течение ближайших нескольких минут «олимпики» резко переключились снова на атаку, но пройти насыщенную оборону «сталеваров» было очень непросто. С каждой минутой игра к гостевым воротам перемещалась все ближе и ближе, и на 42-й минуте Гошкодеря обязан был открывать счет. Моха слева с линии штрафной сделал мягкий наброс во вратарскую, Гошкодеря головой бил в противоход Панькиву, но немного не рассчитал – мяч в считанных сантиметрах прокатился рядом со штангой. Первый тайм – 0:0.

После перерыва в движении резко прибавили обе команды, к тому же, играть им пришлось в более сложных погодных условиях – неожиданно над полем пошел сильный снегопад, который затруднял видимость, а через каких-то 10-12 минут поле имело зелено-белый цвет. Тем временем, наибольшая напряженность у ворот по-прежнему возникала после стандартов. «Олимпик» выполнил еще пару угловых, но мяч после навесов Богданова не находил его партнеров.

К середине тайма небесная канцелярия смилостивилась, снег прекратился, а вот футболисты уже вошли в азарт, и с ничейным счетом не хотели мириться ни одни, ни другие. Порой, не справляясь с эмоциями, что привело к тому, что Васин и Цимбалюк с небольшим интервалом по времени получили по желтой карточке.

По мере того как игра накатывалась на финишную прямую, Роман Санжар и Леонид Кучук стали использовать свой резерв замен. У хозяев очень старался Михаил Сергийчук, но его активность заканчивалась, как правило, на подступах штрафной. В меру сил «напрягал» оборону «Олимпика» и Комвалиус, но и у него – без логического завершения. К примеру, на 85-й минуте Васин со штрафного выполнил опасный навес, мяч нашел Комвалиуса, который из перспективной позиции просто не попал по мячу.

До конца основного времени плюс четыре компенсированные минуты соперники не оставляли надежду распечатать ворота друг друга, но все было тщетно. 0:0 – счет который вряд ли удовлетворил обе команды, но он был закономерным.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Олимпик» – «Сталь» – 0:0

«Олимпик»: Заури Махарадзе, Сергей Шестаков (Виталий Федорив, '72), Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Евгений Цимбалюк, Эмерсон, Андрей Богданов, Виталий Гошкодеря (Иван Брикнер, '89), Моха Рхарсалла, Темур Парцвания, Иван Матяж (Михаил Сергийчук, '78)

«Сталь»: Юрий Панькив, Артем Шабанов, Милош Стаменкович, Павел Пашаев, Гор Малакян, Леандро Да Силва, Эдгар Малакян (Максим Задерака, '67), Максим Каленчук, Роман Карасюк, Денис Васин, Кваме Карикари (Сильвано Комвалиус, '80)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)



Евгений Цимбалюк, 70. - Денис Васин, 63. Артем Шабанов, 81. Евгений Цимбалюк, 70.- Денис Васин, 63. Артем Шабанов, 81.

Удары (в створ): 10 (3) – 5 (2).

Угловые: 9 – 2.

Офсайды: 0 – 4.

Протокольные данные будут сверены с официальными после их публикации.