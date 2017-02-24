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Фанаты Шахтера избили испанского болельщика после матча Лиги Европы

Фан «Сельты» утверждает, что у него отняли шарф и сожгли

  • 24.02.2017 21:56
  • 1687 просмотров
  • 9 комментария
Метки
twitter.com/SamuCelta
© twitter.com/SamuCelta

Один из болельщиков испанской «Сельты» подвергся избиению фанатами «Шахтера» после вчерашнего поединка 1/8 финала Лиги Европы.

Кроме этого, болельщики донецкой команды отняли у испанца шарф с клубной символикой и сожгли его.

Узнав о данном инциденте, президент «Сельты» Карлос Моуриньо пригласил пострадавшего фаната на клубный самолет. 

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Комментарии
    tomik196
      tomik196, 24.02.2017 22:25
    -2
    Дебилы с Донбасса - есть дебилы! Всегда знал, что фаны Шахты с одной извилиной в голове! А сейчас в очередной раз этому потверждение! Просрал Шахтёр по всем статьям дебютанту Лиги Европы и середняку чемпионата Испании - нечего руками махать после игры! Лучше трусы грязные пойдите постирайте, чтобы запаха не было! Порзорище украинского футбола! Динамо К вылетело из Лиги Чемпионова, но достойно окончило турнир: ничья в Италии с Наполи 0:0 и победа над Бешикташем 6:0!
    Ссылка
    tomik196
      tomik196, 24.02.2017 22:25
    -6
    tomik196, 24.02.2017 22:25
    Дебилы с Донбасса - есть дебилы! Всегда знал, что фаны Шахты с одной извилиной в голове! А сейчас в очередной раз этому потверждение! Просрал Шахтёр по всем статьям дебютанту Лиги Европы и середняку чемпионата Испании - нечего руками махать после игры! Лучше трусы грязные пойдите постирайте, чтобы запаха не было! Порзорище украинского футбола! Динамо К вылетело из Лиги Чемпионова, но достойно окончило турнир: ничья в Италии с Наполи 0:0 и победа над Бешикташем 6:0!
    (Семирамид)
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    resident_ua
      resident_ua, 24.02.2017 22:31
    +6
    А в Львові якийсь баран з футболкою 88 на матч прийшов і мало того що стадіон забанили канали Футбол досі про ту подію згадують як збірна грає.
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    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 24.02.2017 22:45
    +2
    "Беженец" донецкий
    Ссылка
    spise
      spise, 24.02.2017 22:50
    0
    отмороженный даунбас
    Ссылка
    GRANADA_UA
    GRANADA_UA, 24.02.2017 22:53
    -1
    spise, 24.02.2017 22:50
    отмороженный даунбас
    Да получше чем, чем куяне. Забыл, как французов до больничке отмудохали.
    Соломинку в чужом глазу увидел???!!!
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    spise
      spise, 24.02.2017 22:59
    +1
    GRANADA_UA, 24.02.2017 22:53 0

    Стадион дисквалифицируют!!! И будут правы 100%
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    vitaha33
      vitaha33, 24.02.2017 23:00
    +2
    resident_ua, 24.02.2017 22:31
    А в Львові якийсь баран з футболкою 88 на матч прийшов і мало того що стадіон забанили канали Футбол досі про ту подію згадують як збірна грає.
    ти відчуваєш різницю між прийти з футболкою і віддубасити вболівальника? звичайно що канал футбол буде мовчати про донецьке бидло, краще про футболку 10 років розказуватимуть
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    spise
      spise, 24.02.2017 23:03
    +1
    vitaha33, 24.02.2017 23:00

    100%
    Только для них это в порядке вещей!
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