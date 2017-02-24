Фанаты Шахтера избили испанского болельщика после матча Лиги Европы

Один из болельщиков испанской «Сельты» подвергся избиению фанатами «Шахтера» после вчерашнего поединка 1/8 финала Лиги Европы.
Кроме этого, болельщики донецкой команды отняли у испанца шарф с клубной символикой и сожгли его.
Узнав о данном инциденте, президент «Сельты» Карлос Моуриньо пригласил пострадавшего фаната на клубный самолет.
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Соломинку в чужом глазу увидел???!!!
Стадион дисквалифицируют!!! И будут правы 100%
100%
Только для них это в порядке вещей!
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