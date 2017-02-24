Фанаты Шахтера избили испанского болельщика после матча Лиги Европы

Один из болельщиков испанской «Сельты» подвергся избиению фанатами «Шахтера» после вчерашнего поединка 1/8 финала Лиги Европы.

Кроме этого, болельщики донецкой команды отняли у испанца шарф с клубной символикой и сожгли его.

Узнав о данном инциденте, президент «Сельты» Карлос Моуриньо пригласил пострадавшего фаната на клубный самолет.