Тарас РОМАНЧУК: «Важно получить польский паспорт и не быть легионером»

Украинский полузащитник польской «Ягеллонии» Тарас Романчук рассказал о получении польского гражданства.

– С чем связано изменение гражданства и лишаешься ли ты украинского паспорта в связи с получением польского?

– Моя смена паспорта, скорее всего, зависит от того, что моя бабушка родом из Польши. Плюс ко всему, я не буду считаться легионером в польском чемпионате. Остальные нюансы пока не могу комментировать, потому что не знаю всех тонкостей юридической стороны дела.

– За все время, что ты выступаешь в высшем польском дивизионе, был хоть какой-то интерес к тебе со стороны сборной Украины?

– Интереса со стороны сборной не было никогда, но это не связано с моим решением.

– Получение польского паспорта означает, что ты сможешь играть за польскую сборную? По этому поводу уже были какие-то разговоры?

– Мне рано сейчас думать о сборной Польши, для меня более важно получить паспорт и не быть легионером, – сказал Романчук.

25-летний полузащитник перешел в чемпионат Польши в 2014 году. В текущем сезоне на счету Романчука 5 голов в 20 матчах.