Шахтер начал подготовку к матчу с Ворсклой

После еврокубковой встречи с «Сельтой» «горняки» не полетели в Киев, а остались в Харькове готовиться к матчу 19-го тура Премьер-лиги Украины против полтавской «Ворсклы».
Первую половину дня «оранжево-черные» посвятили отдыху и восстановлению. После обеда дончане собрались на поле ОСК «Металлист». Тренировке предшествовала продолжительная речь Паулу Фонсеки, в которой наставник выразил слова поддержки игрокам и рассказал о подготовке команды к поединку с «Ворсклой».
Футболисты, участвовавшие в матче с галисийцами, провели короткую разминку, после чего отправились на восстановительные процедуры. Остальные отработали часовую сессию. Отметим возвращение в общую группу Факундо Феррейры, а вот Вячеслав Танковский по-прежнему занимается по индивидуальной программе.
На завтра у «горняков» назначена утренняя тренировка.
Напомним, матч 19-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Ворскла» состоится 26 февраля на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.
Источник — ФК Шахтер
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