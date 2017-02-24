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Шахтер начал подготовку к матчу с Ворсклой

Поединок состоится 26 февраля в 17:00

  • 24.02.2017 20:17
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

После еврокубковой встречи с «Сельтой» «горняки» не полетели в Киев, а остались в Харькове готовиться к матчу 19-го тура Премьер-лиги Украины против полтавской «Ворсклы».

Первую половину дня «оранжево-черные» посвятили отдыху и восстановлению. После обеда дончане собрались на поле ОСК «Металлист». Тренировке предшествовала продолжительная речь Паулу Фонсеки, в которой наставник выразил слова поддержки игрокам и рассказал о подготовке команды к поединку с «Ворсклой».

Футболисты, участвовавшие в матче с галисийцами, провели короткую разминку, после чего отправились на восстановительные процедуры. Остальные отработали часовую сессию. Отметим возвращение в общую группу Факундо Феррейры, а вот Вячеслав Танковский по-прежнему занимается по индивидуальной программе.

На завтра у «горняков» назначена утренняя тренировка.

Напомним, матч 19-го тура Премьер-лиги Украины «Шахтер» – «Ворскла» состоится 26 февраля на ОСК «Металлист». Начало в 17:00.

Источник — ФК Шахтер

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