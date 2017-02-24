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Клаудио РАНЬЕРИ: «Все, о чем я мечтал — это вечная работа с Лестером»

Итальянский специалист прокомментировал свое увольнение из английского клуба

  • 24.02.2017 20:01
  • 399 просмотров
  • 3 комментария
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it.eurosport.com. Клаудио Раньери
© it.eurosport.com. Клаудио Раньери

Экс-наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери, прокомментировал уход из команды.

«Вчера моя мечта умерла. После эйфории прошлого сезона, когда мы стали чемпионами Англии, все, о чем я мечтал, — это вечная работа с моим любимым «Лестером». Увы, этому не суждено было случиться. Хотел бы поблагодарить свою супругу и всю мою семью за постоянную поддержку во время моего пребывания в «Лестере». Спасибо Паоло и Андреа, которые оказывали мне помощь. Спасибо Стиву Катнеру и Франко Гранелло за предоставленную возможность стать чемпионом.

Огромная благодарность клубу. Это был потрясающий опыт, который я всегда буду хранить в памяти. Спасибо журналистам, которые освещали чудеснейшую историю в футболе. От всего сердца благодарю каждого, кто имеет отношение к клубу: игроков, тренеров, всех, кто был рядом и стал частью наших достижений.


Особая благодарность болельщикам. С первого же дня вы относились ко мне с теплотой, и я тоже вас люблю. Никто не сможет отнять у нас то, что мы вместе достигли. Надеюсь, вы вместе со мной будете постоянно вспоминать об этом и улыбаться. Это было замечательное, счастливое время, которое я никогда не забуду. Для меня было удовольствием и гордостью стать чемпионом со всеми вами», — заявил Раньери.

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 24.02.2017 20:08
    +1
    Обидно, досадно, но ладно. Без работы такой тренер сидеть не будет.
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    27Sokolyuk@mail.ru
    online
      27Sokolyuk@mail.ru, 24.02.2017 20:15
    +1
    Браво!!! може- Динамо?
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    ProXBOCT
    online
      ProXBOCT, 24.02.2017 20:18
    0
    27Sokolyuk@mail.ru, 24.02.2017 20:15
    Браво!!! може- Динамо?

    Ага, а потом будет -
    "Все о чем я мечтал, это вечно работать в моем любимом "Динаме"
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