Клаудио РАНЬЕРИ: «Все, о чем я мечтал — это вечная работа с Лестером»

Экс-наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери, прокомментировал уход из команды.

«Вчера моя мечта умерла. После эйфории прошлого сезона, когда мы стали чемпионами Англии, все, о чем я мечтал, — это вечная работа с моим любимым «Лестером». Увы, этому не суждено было случиться. Хотел бы поблагодарить свою супругу и всю мою семью за постоянную поддержку во время моего пребывания в «Лестере». Спасибо Паоло и Андреа, которые оказывали мне помощь. Спасибо Стиву Катнеру и Франко Гранелло за предоставленную возможность стать чемпионом.



Огромная благодарность клубу. Это был потрясающий опыт, который я всегда буду хранить в памяти. Спасибо журналистам, которые освещали чудеснейшую историю в футболе. От всего сердца благодарю каждого, кто имеет отношение к клубу: игроков, тренеров, всех, кто был рядом и стал частью наших достижений.



Особая благодарность болельщикам. С первого же дня вы относились ко мне с теплотой, и я тоже вас люблю. Никто не сможет отнять у нас то, что мы вместе достигли. Надеюсь, вы вместе со мной будете постоянно вспоминать об этом и улыбаться. Это было замечательное, счастливое время, которое я никогда не забуду. Для меня было удовольствием и гордостью стать чемпионом со всеми вами», — заявил Раньери.