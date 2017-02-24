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Болельщики Шахтера получили персональные СМС от Фонсеки

Главный тренер «Шахтер» поблагодарил фанов за поддержку

  • 24.02.2017 19:44
  • 915 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека поблагодарил болельщиков, которые посетили матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта» (0:2).

Каждый фан, который при покупке билета оставил свои контактные данные, получил персональное СМС от донецкого клуба с подписью португальского специалиста.

«Поддержка на стадионе вчера была просто фантастической! Большое Вам спасибо! Паулу Фонсека» - сказано в сообщении.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 24.02.2017 19:59
    +2
    спамщик
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    27Sokolyuk@mail.ru
    online
      27Sokolyuk@mail.ru, 24.02.2017 20:08
    0
    А де вибачення за неоправдовані очікування?, за неадекватні , несвоєчасні заміни, зокрема активного Тайсона а не пішохода запоровшого всі передачі в другому таймі Марлоса? ?????????????????????????
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    Евгений Нескажу
      Евгений Нескажу, 24.02.2017 20:08
    +2
    И прослезился...
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