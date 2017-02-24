Болельщики Шахтера получили персональные СМС от Фонсеки

Наставник «Шахтера» Паулу Фонсека поблагодарил болельщиков, которые посетили матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта» (0:2).

Каждый фан, который при покупке билета оставил свои контактные данные, получил персональное СМС от донецкого клуба с подписью португальского специалиста.

«Поддержка на стадионе вчера была просто фантастической! Большое Вам спасибо! Паулу Фонсека» - сказано в сообщении.